https://ria.ru/20221206/nizhnevartovsk-1836684908.html
Мэрия Нижневартовска опубликовала список погибших при ЧП с газом
Мэрия Нижневартовска опубликовала список погибших при ЧП с газом - РИА Новости, 06.12.2022
Мэрия Нижневартовска опубликовала список погибших при ЧП с газом
Мэрия Нижневартовска опубликовала список из восьми погибших при ЧП с газом в жилом доме, среди них четверо несовершеннолетних. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:06
2022-12-06T15:06
2022-12-06T15:06
происшествия
александр куренков (мчс)
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижневартовске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836350139_0:139:1131:775_1920x0_80_0_0_bfd48aadf68aa37dd738f131bf519a83.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Мэрия Нижневартовска опубликовала список из восьми погибших при ЧП с газом в жилом доме, среди них четверо несовершеннолетних."По информации муниципального оперативного штаба, по состоянию на 16 часов (14.00 мск) 6 декабря 2022 года, в ходе аварийно-спасательных работ в доме №6А по улице Мира извлечены 8 погибших", - говорится в сообщении.Согласно опубликованному списку, среди погибших – жители третьего и четвертого подъездов, в том числе четверо несовершеннолетних: 2005, 2006, 2010 и 2019 года рождения.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков отмечал, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.
https://ria.ru/20221205/vyplaty-1836460333.html
https://ria.ru/20221206/nezhnevartovsk-1836580899.html
нижневартовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836350139_68:0:1131:797_1920x0_80_0_0_e69879dd6bc9ad5ef45f3ee39d89a0fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр куренков (мчс), нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
Мэрия Нижневартовска опубликовала список погибших при ЧП с газом
Мэрия Нижневартовска опубликовала список из восьми погибших при ЧП с газом в пятиэтажке