https://ria.ru/20221206/nizhnevartovsk-1836684908.html

Мэрия Нижневартовска опубликовала список погибших при ЧП с газом

Мэрия Нижневартовска опубликовала список погибших при ЧП с газом - РИА Новости, 06.12.2022

Мэрия Нижневартовска опубликовала список погибших при ЧП с газом

Мэрия Нижневартовска опубликовала список из восьми погибших при ЧП с газом в жилом доме, среди них четверо несовершеннолетних. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:06

2022-12-06T15:06

2022-12-06T15:06

происшествия

александр куренков (мчс)

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Мэрия Нижневартовска опубликовала список из восьми погибших при ЧП с газом в жилом доме, среди них четверо несовершеннолетних."По информации муниципального оперативного штаба, по состоянию на 16 часов (14.00 мск) 6 декабря 2022 года, в ходе аварийно-спасательных работ в доме №6А по улице Мира извлечены 8 погибших", - говорится в сообщении.Согласно опубликованному списку, среди погибших – жители третьего и четвертого подъездов, в том числе четверо несовершеннолетних: 2005, 2006, 2010 и 2019 года рождения.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков отмечал, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.

https://ria.ru/20221205/vyplaty-1836460333.html

https://ria.ru/20221206/nezhnevartovsk-1836580899.html

нижневартовск

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происшествия, александр куренков (мчс), нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске