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Мэрия Нижневартовска опубликовала список погибших при ЧП с газом - РИА Новости, 06.12.2022
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Мэрия Нижневартовска опубликовала список погибших при ЧП с газом
Мэрия Нижневартовска опубликовала список погибших при ЧП с газом - РИА Новости, 06.12.2022
Мэрия Нижневартовска опубликовала список погибших при ЧП с газом
Мэрия Нижневартовска опубликовала список из восьми погибших при ЧП с газом в жилом доме, среди них четверо несовершеннолетних. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:06
2022-12-06T15:06
происшествия
александр куренков (мчс)
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Мэрия Нижневартовска опубликовала список из восьми погибших при ЧП с газом в жилом доме, среди них четверо несовершеннолетних."По информации муниципального оперативного штаба, по состоянию на 16 часов (14.00 мск) 6 декабря 2022 года, в ходе аварийно-спасательных работ в доме №6А по улице Мира извлечены 8 погибших", - говорится в сообщении.Согласно опубликованному списку, среди погибших – жители третьего и четвертого подъездов, в том числе четверо несовершеннолетних: 2005, 2006, 2010 и 2019 года рождения.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков отмечал, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.
https://ria.ru/20221205/vyplaty-1836460333.html
https://ria.ru/20221206/nezhnevartovsk-1836580899.html
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происшествия, александр куренков (мчс), нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
15:06 06.12.2022
 
Мэрия Нижневартовска опубликовала список погибших при ЧП с газом

Мэрия Нижневартовска опубликовала список из восьми погибших при ЧП с газом в пятиэтажке

© РИА Новости / пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанкЛюди возлагают цветы к мемориалу "Добрый Ангел мира" в память о погибших при частичном обрушении жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
Люди возлагают цветы к мемориалу Добрый Ангел мира в память о погибших при частичном обрушении жилого дома на улице Мира в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба правительства Нижневартовска
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Люди возлагают цветы к мемориалу "Добрый Ангел мира" в память о погибших при частичном обрушении жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Мэрия Нижневартовска опубликовала список из восьми погибших при ЧП с газом в жилом доме, среди них четверо несовершеннолетних.
"По информации муниципального оперативного штаба, по состоянию на 16 часов (14.00 мск) 6 декабря 2022 года, в ходе аварийно-спасательных работ в доме №6А по улице Мира извлечены 8 погибших", - говорится в сообщении.
Взрыв в Ярославле
Вчера, 16:48
Власти окажут помощь жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа в Ярославле
Согласно опубликованному списку, среди погибших – жители третьего и четвертого подъездов, в том числе четверо несовершеннолетних: 2005, 2006, 2010 и 2019 года рождения.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков отмечал, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.
Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
10:39
Тело женщины нашли под завалами дома в Нижневартовске
 
ПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)НижневартовскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижневартовске
 
 
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