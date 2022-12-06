https://ria.ru/20221206/neft-1836608539.html

США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил Рябков

США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил Рябков - РИА Новости, 06.12.2022

США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил Рябков

США и Запад в целом, вводя потолок цен на российскую нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:06

2022-12-06T12:06

2022-12-06T12:20

цены на нефть

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США и Запад в целом, вводя потолок цен на российскую нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."США, прибегая к подобного рода приемам и подтягивая под свои решения союзников собственных в Европе, по большому счету рубят сук, на котором сидят",- сказал Рябков журналистам в кулуарах Госдумы.

https://ria.ru/20221206/neft-1836566609.html

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

цены на нефть, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков