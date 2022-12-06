Рейтинг@Mail.ru
США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил Рябков - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221206/neft-1836608539.html
США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил Рябков
США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил Рябков - РИА Новости, 06.12.2022
США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил Рябков
США и Запад в целом, вводя потолок цен на российскую нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:06
2022-12-06T12:20
цены на нефть
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США и Запад в целом, вводя потолок цен на российскую нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."США, прибегая к подобного рода приемам и подтягивая под свои решения союзников собственных в Европе, по большому счету рубят сук, на котором сидят",- сказал Рябков журналистам в кулуарах Госдумы.
https://ria.ru/20221206/neft-1836566609.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2070f7a75fe0f82482542857e403d202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
Цены на нефть, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков
12:06 06.12.2022 (обновлено: 12:20 06.12.2022)
 
США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил Рябков

Рябков заявил, что США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США и Запад в целом, вводя потолок цен на российскую нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"США, прибегая к подобного рода приемам и подтягивая под свои решения союзников собственных в Европе, по большому счету рубят сук, на котором сидят",- сказал Рябков журналистам в кулуарах Госдумы.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
09:21
Эксперт рассказал, почему Китай не поддержит введение потолка цен на нефть
 
Цены на нефтьСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала