https://ria.ru/20221206/neft-1836608539.html
США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил Рябков
США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил Рябков - РИА Новости, 06.12.2022
США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил Рябков
США и Запад в целом, вводя потолок цен на российскую нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:06
2022-12-06T12:06
2022-12-06T12:20
цены на нефть
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США и Запад в целом, вводя потолок цен на российскую нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."США, прибегая к подобного рода приемам и подтягивая под свои решения союзников собственных в Европе, по большому счету рубят сук, на котором сидят",- сказал Рябков журналистам в кулуарах Госдумы.
https://ria.ru/20221206/neft-1836566609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
Цены на нефть, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков
12:06 06.12.2022 (обновлено: 12:20 06.12.2022)
США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил Рябков
Рябков заявил, что США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят