https://ria.ru/20221206/nato-1836629710.html

Чавушоглу отметил позитивные шаги от Швеции по процессу членства в НАТО

Чавушоглу отметил позитивные шаги от Швеции по процессу членства в НАТО - РИА Новости, 06.12.2022

Чавушоглу отметил позитивные шаги от Швеции по процессу членства в НАТО

Турция видит позитивные шаги от Швеции в процессе по членству в НАТО, но не всё необходимое выполнено, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:56

2022-12-06T12:56

2022-12-06T12:56

в мире

мевлют чавушоглу

швеция

турция

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нато

цены на нефть

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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Турция видит позитивные шаги от Швеции в процессе по членству в НАТО, но не всё необходимое выполнено, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция."Наши последние контакты, некоторые шаги нового правительства Швеции, в частности, снятие оружейного эмбарго в отношении Турции, экстрадиция ряда лиц, оцениваем как позитивные. Но не все необходимое выполнено, есть конкретный меморандум с конкретными пунктами. Мы рассчитываем на продвижение процесса в этом позитивном русле",- сказал Чавушоглу на пресс-конференции с румынским коллегой во вторник в Анкаре.

https://ria.ru/20221205/nato-1836500139.html

швеция

турция

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в мире, мевлют чавушоглу, швеция, турция, финляндия, нато, цены на нефть