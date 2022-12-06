https://ria.ru/20221206/naryshkin-1836611256.html
МИД отказался комментировать возможность новой встречи Нарышкина и Бернса
МИД отказался комментировать возможность новой встречи Нарышкина и Бернса - РИА Новости, 06.12.2022
МИД отказался комментировать возможность новой встречи Нарышкина и Бернса
Канал между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой СВР Сергеем Нарышкиным закрытый, в Москве не комментируют возможность их новой встречи, заявил журналистам... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:12
2022-12-06T12:12
2022-12-06T12:18
сергей нарышкин
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
в мире
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Канал между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой СВР Сергеем Нарышкиным закрытый, в Москве не комментируют возможность их новой встречи, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это закрытый формат. У меня нет ни возможности, ни оснований что-либо комментировать в этом плане", - заявил Рябков журналистам.
https://ria.ru/20221201/ssha-1835542434.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей нарышкин, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, В мире, США, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:12 06.12.2022 (обновлено: 12:18 06.12.2022)
МИД отказался комментировать возможность новой встречи Нарышкина и Бернса
Замглавы МИД Рябков заявил, что формат встреч Нарышкина и Бернса носит закрытый характер