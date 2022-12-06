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МИД отказался комментировать возможность новой встречи Нарышкина и Бернса - РИА Новости, 06.12.2022
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МИД отказался комментировать возможность новой встречи Нарышкина и Бернса
МИД отказался комментировать возможность новой встречи Нарышкина и Бернса - РИА Новости, 06.12.2022
МИД отказался комментировать возможность новой встречи Нарышкина и Бернса
Канал между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой СВР Сергеем Нарышкиным закрытый, в Москве не комментируют возможность их новой встречи, заявил журналистам... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:12
2022-12-06T12:18
сергей нарышкин
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
в мире
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Канал между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой СВР Сергеем Нарышкиным закрытый, в Москве не комментируют возможность их новой встречи, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это закрытый формат. У меня нет ни возможности, ни оснований что-либо комментировать в этом плане", - заявил Рябков журналистам.
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сергей нарышкин, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, В мире, США, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:12 06.12.2022 (обновлено: 12:18 06.12.2022)
 
МИД отказался комментировать возможность новой встречи Нарышкина и Бернса

Замглавы МИД Рябков заявил, что формат встреч Нарышкина и Бернса носит закрытый характер

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Канал между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой СВР Сергеем Нарышкиным закрытый, в Москве не комментируют возможность их новой встречи, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это закрытый формат. У меня нет ни возможности, ни оснований что-либо комментировать в этом плане", - заявил Рябков журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 13:18
Лавров рассказал об утечках данных о канале связи Нарышкина и Бернса
 
Сергей НарышкинУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияВ миреСШАСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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