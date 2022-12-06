https://ria.ru/20221206/naryshkin-1836611256.html

МИД отказался комментировать возможность новой встречи Нарышкина и Бернса

МИД отказался комментировать возможность новой встречи Нарышкина и Бернса - РИА Новости, 06.12.2022

МИД отказался комментировать возможность новой встречи Нарышкина и Бернса

Канал между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой СВР Сергеем Нарышкиным закрытый, в Москве не комментируют возможность их новой встречи, заявил журналистам... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:12

2022-12-06T12:12

2022-12-06T12:18

сергей нарышкин

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

в мире

сша

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_57195e25959c434f44cdf546a194f3f7.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Канал между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой СВР Сергеем Нарышкиным закрытый, в Москве не комментируют возможность их новой встречи, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это закрытый формат. У меня нет ни возможности, ни оснований что-либо комментировать в этом плане", - заявил Рябков журналистам.

https://ria.ru/20221201/ssha-1835542434.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей нарышкин, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)