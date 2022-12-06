https://ria.ru/20221206/napadenie-1836579255.html

В Самаре СК завел дело на напавших на сотрудников колонии заключенных

В Самаре СК завел дело на напавших на сотрудников колонии заключенных - РИА Новости, 06.12.2022

В Самаре СК завел дело на напавших на сотрудников колонии заключенных

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в самарской колонии, где заключенные напали на сотрудников исправительного учреждения, сообщила... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:33

2022-12-06T10:33

2022-12-06T10:33

происшествия

самара

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в самарской колонии, где заключенные напали на сотрудников исправительного учреждения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.По версии следствия, 25 ноября в ходе проведения внепланового обыска в отряде ИК-6 несколько осужденных причинили незначительные телесные повреждения работникам колонии, а также оскорбляли и угрожали присутствующим сотрудникам администрации исправительного учреждения."Следственным отделом по Красноглинскому району города Самары… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221206/ubiystvo-1836561230.html

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происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)