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В Самаре СК завел дело на напавших на сотрудников колонии заключенных
В Самаре СК завел дело на напавших на сотрудников колонии заключенных - РИА Новости, 06.12.2022
В Самаре СК завел дело на напавших на сотрудников колонии заключенных
Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в самарской колонии, где заключенные напали на сотрудников исправительного учреждения, сообщила... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:33
2022-12-06T10:33
2022-12-06T10:33
происшествия
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САМАРА, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в самарской колонии, где заключенные напали на сотрудников исправительного учреждения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.По версии следствия, 25 ноября в ходе проведения внепланового обыска в отряде ИК-6 несколько осужденных причинили незначительные телесные повреждения работникам колонии, а также оскорбляли и угрожали присутствующим сотрудникам администрации исправительного учреждения."Следственным отделом по Красноглинскому району города Самары… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221206/ubiystvo-1836561230.html
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происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре СК завел дело на напавших на сотрудников колонии заключенных
СК возбудил дело после нападения заключенных на сотрудников колонии в Самаре