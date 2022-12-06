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ГД одобрила проект о пожизненном заключении за теракты на биообъектах - РИА Новости, 06.12.2022
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ГД одобрила проект о пожизненном заключении за теракты на биообъектах
ГД одобрила проект о пожизненном заключении за теракты на биообъектах - РИА Новости, 06.12.2022
ГД одобрила проект о пожизненном заключении за теракты на биообъектах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:44
2022-12-06T14:44
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за совершение диверсии или теракта, сопряженных с посягательством на потенциально опасные биообъекты, или с использованием патогенов."Предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК РФ", - отмечает кабмин в пояснительной записке.Так, статья 281 дается в новой редакции, где предлагается уточнить, среди прочего, ответственность и за диверсии на биологический объектах или с использованием патогенов. Наказание по статье предусмотрено в виде лишения свободы от 15 до 20 лет либо пожизненного заключения.Также поправки предлагаются в статью 205 УК РФ, предусматривающие ответственность за терроризм. Таким образом, за совершение терактов с использованием патогенов предлагается наказывать лишением свободы от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.Так, объясняется в пояснительных материалах, одним из наиболее вероятных способов совершения диверсий или терактов "может стать использование патогенных биологических агентов (патогенов), вызывающих возникновение эпидемий, эпизоотий и распространение эпифитотий - инфекционных заболеваний растений, охватывающих отдельные регионы либо значительную часть страны, а также посягательство на потенциально опасные биологические объекты, в которых осуществляется деятельность, связанная с использованием патогенов".
https://ria.ru/20221202/kolduny-1835950869.html
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
14:44 06.12.2022
 
ГД одобрила проект о пожизненном заключении за теракты на биообъектах

ГД приняла в первом чтении проект о пожизненном заключении за теракты на биообъектах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за совершение диверсии или теракта, сопряженных с посягательством на потенциально опасные биообъекты, или с использованием патогенов.
"Предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК РФ", - отмечает кабмин в пояснительной записке.
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Так, статья 281 дается в новой редакции, где предлагается уточнить, среди прочего, ответственность и за диверсии на биологический объектах или с использованием патогенов. Наказание по статье предусмотрено в виде лишения свободы от 15 до 20 лет либо пожизненного заключения.
Также поправки предлагаются в статью 205 УК РФ, предусматривающие ответственность за терроризм. Таким образом, за совершение терактов с использованием патогенов предлагается наказывать лишением свободы от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.
Так, объясняется в пояснительных материалах, одним из наиболее вероятных способов совершения диверсий или терактов "может стать использование патогенных биологических агентов (патогенов), вызывающих возникновение эпидемий, эпизоотий и распространение эпифитотий - инфекционных заболеваний растений, охватывающих отдельные регионы либо значительную часть страны, а также посягательство на потенциально опасные биологические объекты, в которых осуществляется деятельность, связанная с использованием патогенов".
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