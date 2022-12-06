https://ria.ru/20221206/naemniki-1836548753.html

В Польше заявили о гибели двух наемников на Украине

В Польше заявили о гибели двух наемников на Украине - РИА Новости, 06.12.2022

В Польше заявили о гибели двух наемников на Украине

На Украине погибли два наемника "Интернационального легиона", воевавшие на стороне ВСУ поляки Януш Шеремета и Кшиштоф, написал в Twitter журналист Polsat News... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T03:23

2022-12-06T03:23

2022-12-06T03:23

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На Украине погибли два наемника "Интернационального легиона", воевавшие на стороне ВСУ поляки Януш Шеремета и Кшиштоф, написал в Twitter журналист Polsat News Матеуш Лаховский.О присутствии польских наемников, воюющих на стороне киевского режима, неоднократно заявляли российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны сообщало об уничтожении до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты говорили о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.Ранее Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что военные действия на стороне Украины ведут наемники из 54 стран.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221121/naemnik-1832973646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, польша, вооруженные силы украины, россия