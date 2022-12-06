В Польше заявили о гибели двух наемников на Украине
Журналист Лаховский заявил о гибели наемника "Интернационального легиона" Януша Шеремета
© Фото : Sgt. Anthony JonesВСУ
© Фото : Sgt. Anthony Jones
ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На Украине погибли два наемника "Интернационального легиона", воевавшие на стороне ВСУ поляки Януш Шеремета и Кшиштоф, написал в Twitter журналист Polsat News Матеуш Лаховский.
"Два поляка: Януш Шеремета, псевдоним "Казак", и его коллега Кшиштоф из "Интернационального легиона", погибли вчера на фронте", — заявил корреспондент.
О присутствии польских наемников, воюющих на стороне киевского режима, неоднократно заявляли российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны сообщало об уничтожении до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты говорили о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.
Ранее Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что военные действия на стороне Украины ведут наемники из 54 стран.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.