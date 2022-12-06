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В Польше заявили о гибели двух наемников на Украине - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/naemniki-1836548753.html
В Польше заявили о гибели двух наемников на Украине
В Польше заявили о гибели двух наемников на Украине - РИА Новости, 06.12.2022
В Польше заявили о гибели двух наемников на Украине
На Украине погибли два наемника "Интернационального легиона", воевавшие на стороне ВСУ поляки Януш Шеремета и Кшиштоф, написал в Twitter журналист Polsat News... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T03:23
2022-12-06T03:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На Украине погибли два наемника "Интернационального легиона", воевавшие на стороне ВСУ поляки Януш Шеремета и Кшиштоф, написал в Twitter журналист Polsat News Матеуш Лаховский.О присутствии польских наемников, воюющих на стороне киевского режима, неоднократно заявляли российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны сообщало об уничтожении до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты говорили о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.Ранее Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что военные действия на стороне Украины ведут наемники из 54 стран.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, украина, польша, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины, Россия
03:23 06.12.2022
 
В Польше заявили о гибели двух наемников на Украине

Журналист Лаховский заявил о гибели наемника "Интернационального легиона" Януша Шеремета

© Фото : Sgt. Anthony JonesВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Sgt. Anthony Jones
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На Украине погибли два наемника "Интернационального легиона", воевавшие на стороне ВСУ поляки Януш Шеремета и Кшиштоф, написал в Twitter журналист Polsat News Матеуш Лаховский.

"Два поляка: Януш Шеремета, псевдоним "Казак", и его коллега Кшиштоф из "Интернационального легиона", погибли вчера на фронте", — заявил корреспондент.

О присутствии польских наемников, воюющих на стороне киевского режима, неоднократно заявляли российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны сообщало об уничтожении до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты говорили о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.
Ранее Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что военные действия на стороне Украины ведут наемники из 54 стран.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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