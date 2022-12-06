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Омская пенсионерка перевела мошеннику около двух миллионов рублей - РИА Новости, 06.12.2022
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Омская пенсионерка перевела мошеннику около двух миллионов рублей
Омская пенсионерка перевела мошеннику около двух миллионов рублей - РИА Новости, 06.12.2022
Омская пенсионерка перевела мошеннику около двух миллионов рублей
Пенсионерка из Омска доверилась телефонному мошеннику, который представился брокером, и перевела ему сумму около 2 миллионов рублей, считая, что вложилась в... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:45
2022-12-06T13:45
мошенники
мошенничество
происшествия
омск
омская область
россия
пенсионеры
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ОМСК, 6 дек - РИА Новости. Пенсионерка из Омска доверилась телефонному мошеннику, который представился брокером, и перевела ему сумму около 2 миллионов рублей, считая, что вложилась в биткоины и драгметаллы, рассказали в пресс-службе областного УМВД.Женщина сама обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманули. 67-летняя жительница Ленинского округа Омска рассказала следователю, что увидела рекламу о дополнительном заработке, оставила заявку и номер мобильного телефона."Через некоторое время ей перезвонил мужчина и рассказал, что можно получать доход от вложения денег в драгоценные металлы и биткоины. Женщина согласилась: следуя указаниям звонившего, оформила и пополнила на 8 тысяч рублей личный брокерский счёт", - пояснили в пресс-службе.Мошенник убедил женщину, что можно получить максимальный доход, нужно только вложить больше денег. После чего женщина перевела ему в общей сумме около 2 миллионов рублей, включая 800 тысяч собственных сбережений, залог на недвижимость в размере 600 тысяч и кредитные деньги.Когда она захотела вывести свои средства, "брокер" перестал отвечать на звонки. Только через 2 месяца пенсионерка обратилась в полицию. На мошенника возбудили уголовное дело по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
https://ria.ru/20221206/razvod-1836540941.html
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мошенники, мошенничество, происшествия, омск, омская область, россия, пенсионеры
мошенники, Мошенничество, Происшествия, Омск, Омская область, Россия, Пенсионеры
13:45 06.12.2022
 
Омская пенсионерка перевела мошеннику около двух миллионов рублей

Представившийся брокером мошенник обманул омскую пенсионерку на два миллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ОМСК, 6 дек - РИА Новости. Пенсионерка из Омска доверилась телефонному мошеннику, который представился брокером, и перевела ему сумму около 2 миллионов рублей, считая, что вложилась в биткоины и драгметаллы, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Женщина сама обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманули. 67-летняя жительница Ленинского округа Омска рассказала следователю, что увидела рекламу о дополнительном заработке, оставила заявку и номер мобильного телефона.
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"Через некоторое время ей перезвонил мужчина и рассказал, что можно получать доход от вложения денег в драгоценные металлы и биткоины. Женщина согласилась: следуя указаниям звонившего, оформила и пополнила на 8 тысяч рублей личный брокерский счёт", - пояснили в пресс-службе.
Мошенник убедил женщину, что можно получить максимальный доход, нужно только вложить больше денег. После чего женщина перевела ему в общей сумме около 2 миллионов рублей, включая 800 тысяч собственных сбережений, залог на недвижимость в размере 600 тысяч и кредитные деньги.
Когда она захотела вывести свои средства, "брокер" перестал отвечать на звонки. Только через 2 месяца пенсионерка обратилась в полицию. На мошенника возбудили уголовное дело по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
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мошенникиМошенничествоПроисшествияОмскОмская областьРоссияПенсионеры
 
 
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