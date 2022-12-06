https://ria.ru/20221206/moshenniki-1836649435.html
Омская пенсионерка перевела мошеннику около двух миллионов рублей
Омская пенсионерка перевела мошеннику около двух миллионов рублей - РИА Новости, 06.12.2022
Омская пенсионерка перевела мошеннику около двух миллионов рублей
Пенсионерка из Омска доверилась телефонному мошеннику, который представился брокером, и перевела ему сумму около 2 миллионов рублей, считая, что вложилась в... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:45
2022-12-06T13:45
2022-12-06T13:45
мошенники
мошенничество
происшествия
омск
омская область
россия
пенсионеры
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ОМСК, 6 дек - РИА Новости. Пенсионерка из Омска доверилась телефонному мошеннику, который представился брокером, и перевела ему сумму около 2 миллионов рублей, считая, что вложилась в биткоины и драгметаллы, рассказали в пресс-службе областного УМВД.Женщина сама обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманули. 67-летняя жительница Ленинского округа Омска рассказала следователю, что увидела рекламу о дополнительном заработке, оставила заявку и номер мобильного телефона."Через некоторое время ей перезвонил мужчина и рассказал, что можно получать доход от вложения денег в драгоценные металлы и биткоины. Женщина согласилась: следуя указаниям звонившего, оформила и пополнила на 8 тысяч рублей личный брокерский счёт", - пояснили в пресс-службе.Мошенник убедил женщину, что можно получить максимальный доход, нужно только вложить больше денег. После чего женщина перевела ему в общей сумме около 2 миллионов рублей, включая 800 тысяч собственных сбережений, залог на недвижимость в размере 600 тысяч и кредитные деньги.Когда она захотела вывести свои средства, "брокер" перестал отвечать на звонки. Только через 2 месяца пенсионерка обратилась в полицию. На мошенника возбудили уголовное дело по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
https://ria.ru/20221206/razvod-1836540941.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенники, мошенничество, происшествия, омск, омская область, россия, пенсионеры
мошенники, Мошенничество, Происшествия, Омск, Омская область, Россия, Пенсионеры
Омская пенсионерка перевела мошеннику около двух миллионов рублей
Представившийся брокером мошенник обманул омскую пенсионерку на два миллиона рублей
ОМСК, 6 дек - РИА Новости.
Пенсионерка из Омска доверилась телефонному мошеннику, который представился брокером, и перевела ему сумму около 2 миллионов рублей, считая, что вложилась в биткоины и драгметаллы, рассказали в пресс-службе
областного УМВД.
Женщина сама обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманули. 67-летняя жительница Ленинского округа Омска рассказала следователю, что увидела рекламу о дополнительном заработке, оставила заявку и номер мобильного телефона.
"Через некоторое время ей перезвонил мужчина и рассказал, что можно получать доход от вложения денег в драгоценные металлы и биткоины. Женщина согласилась: следуя указаниям звонившего, оформила и пополнила на 8 тысяч рублей личный брокерский счёт", - пояснили в пресс-службе.
Мошенник убедил женщину, что можно получить максимальный доход, нужно только вложить больше денег. После чего женщина перевела ему в общей сумме около 2 миллионов рублей, включая 800 тысяч собственных сбережений, залог на недвижимость в размере 600 тысяч и кредитные деньги.
Когда она захотела вывести свои средства, "брокер" перестал отвечать на звонки. Только через 2 месяца пенсионерка обратилась в полицию. На мошенника возбудили уголовное дело по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере.