https://ria.ru/20221206/moshenniki-1836649435.html

Омская пенсионерка перевела мошеннику около двух миллионов рублей

Омская пенсионерка перевела мошеннику около двух миллионов рублей - РИА Новости, 06.12.2022

Омская пенсионерка перевела мошеннику около двух миллионов рублей

Пенсионерка из Омска доверилась телефонному мошеннику, который представился брокером, и перевела ему сумму около 2 миллионов рублей, считая, что вложилась в... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:45

2022-12-06T13:45

2022-12-06T13:45

мошенники

мошенничество

происшествия

омск

омская область

россия

пенсионеры

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ОМСК, 6 дек - РИА Новости. Пенсионерка из Омска доверилась телефонному мошеннику, который представился брокером, и перевела ему сумму около 2 миллионов рублей, считая, что вложилась в биткоины и драгметаллы, рассказали в пресс-службе областного УМВД.Женщина сама обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманули. 67-летняя жительница Ленинского округа Омска рассказала следователю, что увидела рекламу о дополнительном заработке, оставила заявку и номер мобильного телефона."Через некоторое время ей перезвонил мужчина и рассказал, что можно получать доход от вложения денег в драгоценные металлы и биткоины. Женщина согласилась: следуя указаниям звонившего, оформила и пополнила на 8 тысяч рублей личный брокерский счёт", - пояснили в пресс-службе.Мошенник убедил женщину, что можно получить максимальный доход, нужно только вложить больше денег. После чего женщина перевела ему в общей сумме около 2 миллионов рублей, включая 800 тысяч собственных сбережений, залог на недвижимость в размере 600 тысяч и кредитные деньги.Когда она захотела вывести свои средства, "брокер" перестал отвечать на звонки. Только через 2 месяца пенсионерка обратилась в полицию. На мошенника возбудили уголовное дело по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

https://ria.ru/20221206/razvod-1836540941.html

https://ria.ru/20221201/moshennikov-1835505800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мошенники, мошенничество, происшествия, омск, омская область, россия, пенсионеры