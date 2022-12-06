https://ria.ru/20221206/mordoviya-1836635974.html

В Мордовии появится особая экономическая зона

В Мордовии появится особая экономическая зона - РИА Новости, 06.12.2022

В Мордовии появится особая экономическая зона

Пять площадок рассматривают в Мордовии для создания особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:10

2022-12-06T13:10

2022-12-06T13:10

республика мордовия

артем здунов

россия

саранск

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Пять площадок рассматривают в Мордовии для создания особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщает пресс-служба главы республики.Создание в республике ОЭЗ – это один из основных пунктов программы социально-экономического развития Мордовии на 2022-2026 годы, которая утверждена правительством РФ по поручению президента России."В республике рассматриваются сразу несколько площадок для организации ОЭЗ: в Атяшевском, Чамзинском, Дубенском, Лямбирском районах и городском округе Саранск. В работе находится девять земельных участков общей площадью более 2 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.Ранее глава Мордовии Артем Здунов в послании государственному совету республики заявил, что достигнута принципиальная договоренность с Минэкономразвития России о создании в Мордовии особой экономической зоны: подписано соглашение с Агентством стратегических инициатив, внедрен инвестиционный стандарт, создаются условия для инвесторов.Врио министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Иван Горин на совещании по вопросам создания в Мордовии особой экономической зоны рассказал, что весь процесс создания ОЭЗ разбит на четыре этапа. Сейчас идет активное оформление соответствующей заявки, формирование перечня земельных участков, проводится работа по оценке необходимой инженерной инфраструктуры, выявляются потребности потенциальных резидентов ОЭЗ."Были озвучены также меры поддержки при создании особой экономической зоны. В их числе компенсация части затрат инвестора и субъекта на создание и развитие инфраструктуры, бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что потенциальные инвесторы уже проявляют интерес – о планах реализации своих проектов на территории создаваемой особой экономической зоны в Мордовии заявили ряд предприятий промышленной сферы и АПК как из республики, так и из других регионов."Привлечению инвестиций прошу уделить особое внимание. Любые заявки требуют конкретных предложений по использованию созданной инфраструктуры. У нас есть определенные наметки по проектам, которые предлагают местные инвесторы. Однако площадка должна быть привлекательна и для инвесторов извне", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

https://ria.ru/20221125/zaklyuchennye-1834321028.html

https://ria.ru/20221128/zabiznesrf-1834712381.html

https://ria.ru/20221201/investproekty-1835619798.html

россия

саранск

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артем здунов, россия, саранск, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)