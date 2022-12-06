https://ria.ru/20221206/mongoliya-1836714743.html

Эксперт связал беспорядки в Монголии с политикой Улан-Батора

Эксперт связал беспорядки в Монголии с политикой Улан-Батора - РИА Новости, 06.12.2022

Эксперт связал беспорядки в Монголии с политикой Улан-Батора

Беспорядки в Монголии могут быть связаны с попытками Улан-Батора проводить "многовекторную" внешнюю политику, считает заведующий отделом Кореи и Монголии... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:17

2022-12-06T16:17

2022-12-06T16:17

китай

монголия

улан-батор

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Беспорядки в Монголии могут быть связаны с попытками Улан-Батора проводить "многовекторную" внешнюю политику, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.Эксперт напомнил, что беспорядки начались на фоне сообщений о расследовании китайкой стороной трансграничной коррупционной схемы поставок угля."Триггером послужило то, что китайская сторона предоставила свои данные. Она тоже ведет расследование этой преступной схемы. Участников этой мафиозной структуры с китайской стороны уже наказали, и были переданы данные по монгольским контрагентам. А у народа возникли сомнения, что монгольская сторона что-то скрывает", - сказал Воронцов РИА Новости.По мнению эксперта, фоном для расследования могли послужить попытки Улан-Батора балансировать между Китаем и США."Монголия пытается на международной арене проводить многовекторную политику. Для этого разработана концепция так называемого "третьего соседа", под которым понимают США, Японию, Южную Корею и другие страны, которые инвестируют в Монголию, торгуют с ней. В рамках этого многовекторного тренда одна высокопоставленная монгольская делегация была недавно в Пекине, где демонстрировала дружбу с Китаем, а потом поехала в Японию и там фактически солидаризировалась с американской стратегией окружения Китая. И сразу после этого китайская сторона предоставила данные по коррупционным схемам", - указал Воронцов."Это был сигнал о том, насколько тесно взаимосвязаны Монголия и Китай, включая даже коррупционные ниточки, а значит, свои шаги необходимо просчитывать в том числе и на международной арене", - заключил эксперт.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь.По информации CentralAsia, количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного китайской стороной. По данным портала, китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии, и передала Улан-Батору имена монгольских политиков, имеющих отношение к этому делу.

https://ria.ru/20221206/mongoliya-1836586138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, монголия, улан-батор, в мире