Президент Молдавии заявила о необходимости реорганизации отрасли энергетики
Санду: правительство Молдавии должно представить варианты реорганизации отрасли энергетики
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии должно уделять больше внимания проблемам в энергетике и представить варианты реорганизации этого сектора, заявила президент страны Майя Санду.
"Усложняющаяся ситуация в сфере энергетики и необходимость срочной выработки среднесрочных и долгосрочных решений вновь подтверждают необходимость реорганизации деятельности правительства в этой сфере… Прошу правительство представить в установленном порядке варианты реорганизации отрасли", - написала Санду в соцсетях.
По ее словам, правительство должно уделять больше внимания сфере энергетики, поскольку энергетическая безопасность является очень важным элементом безопасности страны. Кабмин обязан четко и без промедления разъяснить все действия, предпринятые для обеспечения Молдавии электроэнергией и природным газом на декабрь и последующий период.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернется к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
30 ноября, 18:27"Молдовагаз" сообщил о снижении закупочной цены на газ в декабре