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Президент Молдавии заявила о необходимости реорганизации отрасли энергетики - РИА Новости, 06.12.2022
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Президент Молдавии заявила о необходимости реорганизации отрасли энергетики
Президент Молдавии заявила о необходимости реорганизации отрасли энергетики - РИА Новости, 06.12.2022
Президент Молдавии заявила о необходимости реорганизации отрасли энергетики
Правительство Молдавии должно уделять больше внимания проблемам в энергетике и представить варианты реорганизации этого сектора, заявила президент страны Майя... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:27
2022-12-06T18:27
майя санду
молдавия
кишинев
молдовагаз
в мире
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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии должно уделять больше внимания проблемам в энергетике и представить варианты реорганизации этого сектора, заявила президент страны Майя Санду."Усложняющаяся ситуация в сфере энергетики и необходимость срочной выработки среднесрочных и долгосрочных решений вновь подтверждают необходимость реорганизации деятельности правительства в этой сфере… Прошу правительство представить в установленном порядке варианты реорганизации отрасли", - написала Санду в соцсетях.По ее словам, правительство должно уделять больше внимания сфере энергетики, поскольку энергетическая безопасность является очень важным элементом безопасности страны. Кабмин обязан четко и без промедления разъяснить все действия, предпринятые для обеспечения Молдавии электроэнергией и природным газом на декабрь и последующий период.В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернется к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
https://ria.ru/20221206/moldaviya-1836663413.html
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майя санду, молдавия, кишинев, молдовагаз, в мире
Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Молдовагаз, В мире
18:27 06.12.2022
 
Президент Молдавии заявила о необходимости реорганизации отрасли энергетики

Санду: правительство Молдавии должно представить варианты реорганизации отрасли энергетики

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии должно уделять больше внимания проблемам в энергетике и представить варианты реорганизации этого сектора, заявила президент страны Майя Санду.
"Усложняющаяся ситуация в сфере энергетики и необходимость срочной выработки среднесрочных и долгосрочных решений вновь подтверждают необходимость реорганизации деятельности правительства в этой сфере… Прошу правительство представить в установленном порядке варианты реорганизации отрасли", - написала Санду в соцсетях.
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Жители Молдавии винят в энергокризисе Санду, показал опрос
По ее словам, правительство должно уделять больше внимания сфере энергетики, поскольку энергетическая безопасность является очень важным элементом безопасности страны. Кабмин обязан четко и без промедления разъяснить все действия, предпринятые для обеспечения Молдавии электроэнергией и природным газом на декабрь и последующий период.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернется к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 18:27
"Молдовагаз" сообщил о снижении закупочной цены на газ в декабре
 
Майя СандуМолдавияКишиневМолдовагазВ мире
 
 
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