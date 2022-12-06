https://ria.ru/20221206/moldaviya-1836767201.html

Президент Молдавии заявила о необходимости реорганизации отрасли энергетики

Президент Молдавии заявила о необходимости реорганизации отрасли энергетики - РИА Новости, 06.12.2022

Президент Молдавии заявила о необходимости реорганизации отрасли энергетики

Правительство Молдавии должно уделять больше внимания проблемам в энергетике и представить варианты реорганизации этого сектора, заявила президент страны Майя... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:27

2022-12-06T18:27

2022-12-06T18:27

майя санду

молдавия

кишинев

молдовагаз

в мире

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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии должно уделять больше внимания проблемам в энергетике и представить варианты реорганизации этого сектора, заявила президент страны Майя Санду."Усложняющаяся ситуация в сфере энергетики и необходимость срочной выработки среднесрочных и долгосрочных решений вновь подтверждают необходимость реорганизации деятельности правительства в этой сфере… Прошу правительство представить в установленном порядке варианты реорганизации отрасли", - написала Санду в соцсетях.По ее словам, правительство должно уделять больше внимания сфере энергетики, поскольку энергетическая безопасность является очень важным элементом безопасности страны. Кабмин обязан четко и без промедления разъяснить все действия, предпринятые для обеспечения Молдавии электроэнергией и природным газом на декабрь и последующий период.В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернется к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

https://ria.ru/20221206/moldaviya-1836663413.html

https://ria.ru/20221130/gaz-1835380911.html

молдавия

кишинев

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майя санду, молдавия, кишинев, молдовагаз, в мире