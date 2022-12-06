https://ria.ru/20221206/moldaviya-1836663413.html
Жители Молдавии винят в энергокризисе Санду, показал опрос
Жители Молдавии винят в энергокризисе Санду, показал опрос - РИА Новости, 06.12.2022
Жители Молдавии винят в энергокризисе Санду, показал опрос
Около 55% жителей Молдавии не верят, что республика может быть независимой в энергетическом плане от поставок из России, половина винит в энергетическом кризисе РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:16
2022-12-06T14:16
2022-12-06T14:16
майя санду
молдавия
россия
кишинев
молдовагаз
газпром
жкх
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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Около 55% жителей Молдавии не верят, что республика может быть независимой в энергетическом плане от поставок из России, половина винит в энергетическом кризисе президента Майю Санду, свидетельствуют представленные во вторник данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS.Участников опроса попросили ответить, может ли страна быть энергетически независимой от России. Согласны с этим 38% респондентов, не верят в такой вариант 54%, не ответили - 8%.На вопрос о том, готовы ли жители страны платить больше за газ и электроэнергию ради этой независимости, категорически против выступили 69% опрошенных, согласились - 29%, не ответили - 2%.По мнению 57% респондентов, власти оправдывают свою некомпетентность тем, что высокий тариф на газ - это цена за энергонезависимость. 17% ответили, что так Молдавия действительно обретет независимость, еще 17% заявили, что никакой энергонезависимости не будет, но все равно нужно идти по пути высоких тарифов. Не ответили 9%.На просьбу ответить, кто виноват в высоких тарифах, 45% назвали Санду, 25% винят Россию или "Газпром", 12% - вице-премьера, министра инфраструктуры Андрея Спыну, 4% - Запад из-за санкций, 2% - Приднестровье. Остальные варианты в совокупности набрали 7%, не ответили - 5%.Опрос был проведен с 10 по 29 ноября, в нем приняли участие 1100 человек из 90 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернется к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
https://ria.ru/20221206/sblizhenie-1836651936.html
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майя санду, молдавия, россия, кишинев, молдовагаз, газпром, жкх
Майя Санду, Молдавия, Россия, Кишинев, Молдовагаз, Газпром, ЖКХ
Жители Молдавии винят в энергокризисе Санду, показал опрос
Опрос: в Молдавии винят в энергокризисе Санду и не верят в энергонезависимость от России
КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Около 55% жителей Молдавии не верят, что республика может быть независимой в энергетическом плане от поставок из России, половина винит в энергетическом кризисе президента Майю Санду, свидетельствуют представленные во вторник данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS.
Участников опроса попросили ответить, может ли страна быть энергетически независимой от России. Согласны с этим 38% респондентов, не верят в такой вариант 54%, не ответили - 8%.
На вопрос о том, готовы ли жители страны платить больше за газ и электроэнергию ради этой независимости, категорически против выступили 69% опрошенных, согласились - 29%, не ответили - 2%.
По мнению 57% респондентов, власти оправдывают свою некомпетентность тем, что высокий тариф на газ - это цена за энергонезависимость. 17% ответили, что так Молдавия действительно обретет независимость, еще 17% заявили, что никакой энергонезависимости не будет, но все равно нужно идти по пути высоких тарифов. Не ответили 9%.
На просьбу ответить, кто виноват в высоких тарифах, 45% назвали Санду, 25% винят Россию или "Газпром
", 12% - вице-премьера, министра инфраструктуры Андрея Спыну, 4% - Запад из-за санкций, 2% - Приднестровье. Остальные варианты в совокупности набрали 7%, не ответили - 5%.
Опрос был проведен с 10 по 29 ноября, в нем приняли участие 1100 человек из 90 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев
вернется к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз
" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.