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ГД одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на должность

ГД одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на должность - РИА Новости, 06.12.2022

ГД одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на должность

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект, который предусматривает преимущественное право лица на ранее занимаемую должность, если трудовой РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:28

2022-12-06T13:28

2022-12-06T13:35

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект, который предусматривает преимущественное право лица на ранее занимаемую должность, если трудовой договор с ним истек в период приостановки в связи с призывом по мобилизации.Чуть ранее на пленарном заседании депутаты приняли соответствующую поправку."Лицо, с которым в период приостановления действия трудового договора расторгнут трудовой договор в связи с истечением срока его действия, в течение трех месяцев после окончания прохождения указанным лицом военной службы по мобилизации или военной службы по контракту… имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых отношениях до призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач", - сообщается в тексте.Кроме того, поправками предусматривается, что в случае отсутствия вакансии по такой должности мобилизованный имеет право на другую вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, а при их отсутствии - на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, россия, общество