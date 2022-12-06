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ГД одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на должность - РИА Новости, 06.12.2022
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ГД одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на должность
ГД одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на должность - РИА Новости, 06.12.2022
ГД одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на должность
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект, который предусматривает преимущественное право лица на ранее занимаемую должность, если трудовой РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:28
2022-12-06T13:35
специальная военная операция на украине
госдума рф
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект, который предусматривает преимущественное право лица на ранее занимаемую должность, если трудовой договор с ним истек в период приостановки в связи с призывом по мобилизации.Чуть ранее на пленарном заседании депутаты приняли соответствующую поправку."Лицо, с которым в период приостановления действия трудового договора расторгнут трудовой договор в связи с истечением срока его действия, в течение трех месяцев после окончания прохождения указанным лицом военной службы по мобилизации или военной службы по контракту… имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых отношениях до призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач", - сообщается в тексте.Кроме того, поправками предусматривается, что в случае отсутствия вакансии по такой должности мобилизованный имеет право на другую вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, а при их отсутствии - на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу.
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Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Россия, Общество
13:28 06.12.2022 (обновлено: 13:35 06.12.2022)
 
ГД одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на должность

ГД одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на ранее занимаемую должность

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект, который предусматривает преимущественное право лица на ранее занимаемую должность, если трудовой договор с ним истек в период приостановки в связи с призывом по мобилизации.
Чуть ранее на пленарном заседании депутаты приняли соответствующую поправку.
"Лицо, с которым в период приостановления действия трудового договора расторгнут трудовой договор в связи с истечением срока его действия, в течение трех месяцев после окончания прохождения указанным лицом военной службы по мобилизации или военной службы по контракту… имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых отношениях до призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач", - сообщается в тексте.
Кроме того, поправками предусматривается, что в случае отсутствия вакансии по такой должности мобилизованный имеет право на другую вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, а при их отсутствии - на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу.
 
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