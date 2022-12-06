https://ria.ru/20221206/mobilizovannye-1836642025.html
ГД одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на должность
ГД одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на должность - РИА Новости, 06.12.2022
ГД одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на должность
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект, который предусматривает преимущественное право лица на ранее занимаемую должность, если трудовой РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:28
2022-12-06T13:28
2022-12-06T13:35
специальная военная операция на украине
госдума рф
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект, который предусматривает преимущественное право лица на ранее занимаемую должность, если трудовой договор с ним истек в период приостановки в связи с призывом по мобилизации.Чуть ранее на пленарном заседании депутаты приняли соответствующую поправку."Лицо, с которым в период приостановления действия трудового договора расторгнут трудовой договор в связи с истечением срока его действия, в течение трех месяцев после окончания прохождения указанным лицом военной службы по мобилизации или военной службы по контракту… имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых отношениях до призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач", - сообщается в тексте.Кроме того, поправками предусматривается, что в случае отсутствия вакансии по такой должности мобилизованный имеет право на другую вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, а при их отсутствии - на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Россия, Общество
13:28 06.12.2022 (обновлено: 13:35 06.12.2022)
ГД одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на должность
ГД одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на ранее занимаемую должность
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект, который предусматривает преимущественное право лица на ранее занимаемую должность, если трудовой договор с ним истек в период приостановки в связи с призывом по мобилизации.
Чуть ранее на пленарном заседании депутаты приняли соответствующую поправку.
"Лицо, с которым в период приостановления действия трудового договора расторгнут трудовой договор в связи с истечением срока его действия, в течение трех месяцев после окончания прохождения указанным лицом военной службы по мобилизации или военной службы по контракту… имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых отношениях до призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач", - сообщается в тексте.
Кроме того, поправками предусматривается, что в случае отсутствия вакансии по такой должности мобилизованный имеет право на другую вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, а при их отсутствии - на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу.