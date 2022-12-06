https://ria.ru/20221206/minsk-1836550997.html

На Западе признали, что не побуждали Киев к выполнению Минских соглашений

На Западе признали, что не побуждали Киев к выполнению Минских соглашений - РИА Новости, 06.12.2022

На Западе признали, что не побуждали Киев к выполнению Минских соглашений

США и ЕС не пытались повлиять на Киев для выполнения Украиной Минских соглашений, пишет издание Responsible Statecraft, публикуемое в рамках деятельности... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T05:46

2022-12-06T05:46

2022-12-06T05:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. США и ЕС не пытались повлиять на Киев для выполнения Украиной Минских соглашений, пишет издание Responsible Statecraft, публикуемое в рамках деятельности Института ответственного управления Quincy, которое получало финансирование от американского миллиардера Джорджа Сороса."Что касается Минских соглашений, ни США, ни ЕС не оказывали серьезное давление на Киев для выполнения им своей части договоренности", — говорится в материале.Эксперты посчитали, что, несмотря на официальную поддержку минских договоренностей со стороны Вашингтона, американские власти "не сделали ничего", чтобы подтолкнуть Украину к их выполнению.Кроме того, по мнению Responsible Statecraft, обращаясь к лидерам стран G20 во время саммита в Индонезии, Владимир Зеленский неверно трактовал историю, говоря о мирном урегулировании."Не Россия использовала предоставленное соглашениями время для наращивания своих сил перед нарушением договоренности. Это была Украина", — отмечается в публикации.Издание также подчеркнуло, что мнение о том, что Минские соглашения больше не действуют, стало единственным, в чем сошлись Зеленский и президент России Владимир Путин.Зеленский на саммите G20 заявил, что никакого "Минска-3" не будет. При этом Путин ранее заявлял, что именно Киев публично отказался выполнять Минские соглашения публично. А экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами, которые представились бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом, признал, что Минские соглашения на самом деле требовались, чтобы выиграть время и укрепить ВСУ при поддержке НАТО.

https://ria.ru/20221206/naemniki-1836548753.html

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сша

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