https://ria.ru/20221206/kurskaya-1836578719.html
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 06.12.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области еще на 15 суток, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:31
2022-12-06T10:31
2022-12-06T10:31
специальная военная операция на украине
общество
курская область
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области еще на 15 суток, сообщил губернатор Роман Старовойт."Сегодня утром провёл заседание антитеррористической комиссии. Принято решение продлить желтый уровень террористической опасности с 17 часов сегодняшнего дня ещё на 15 суток", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.Желтый уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля. Ранее его продлевали с 21 ноября до 6 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20221206/aerodrom-1836555979.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Роман Старовойт
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Старовойт продлил желтый уровень террористической опасности в Курской области на 15 суток