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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/kurskaya-1836578719.html
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 06.12.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области еще на 15 суток, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:31
2022-12-06T10:31
специальная военная операция на украине
общество
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области еще на 15 суток, сообщил губернатор Роман Старовойт."Сегодня утром провёл заседание антитеррористической комиссии. Принято решение продлить желтый уровень террористической опасности с 17 часов сегодняшнего дня ещё на 15 суток", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.Желтый уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля. Ранее его продлевали с 21 ноября до 6 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20221206/aerodrom-1836555979.html
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общество, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Роман Старовойт
10:31 06.12.2022
 
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Старовойт продлил желтый уровень террористической опасности в Курской области на 15 суток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области еще на 15 суток, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня утром провёл заседание антитеррористической комиссии. Принято решение продлить желтый уровень террористической опасности с 17 часов сегодняшнего дня ещё на 15 суток", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.
Желтый уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля. Ранее его продлевали с 21 ноября до 6 декабря 2022 года.
Пожар в районе курского аэродрома. 6 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
07:53
Курский аэродром подвергся атаке беспилотника
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьРоман Старовойт
 
 
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