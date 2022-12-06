https://ria.ru/20221206/kurskaya-1836578719.html

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 06.12.2022

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области еще на 15 суток, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:31

2022-12-06T10:31

2022-12-06T10:31

специальная военная операция на украине

общество

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области еще на 15 суток, сообщил губернатор Роман Старовойт."Сегодня утром провёл заседание антитеррористической комиссии. Принято решение продлить желтый уровень террористической опасности с 17 часов сегодняшнего дня ещё на 15 суток", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.Желтый уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля. Ранее его продлевали с 21 ноября до 6 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20221206/aerodrom-1836555979.html

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, курская область, роман старовойт