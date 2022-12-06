https://ria.ru/20221206/kurs-1836718312.html
Официальный курс доллара на среду составил 62,91 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 62,91 рубля - РИА Новости, 06.12.2022
Официальный курс доллара на среду составил 62,91 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 72,54 копейки - до 62,9103 рубля, курс юаня - на 0,03718 рубля, до 8,96835 рубля, евро... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:25
2022-12-06T16:25
2022-12-06T16:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_0:309:3053:2026_1920x0_80_0_0_836533a5b1dcc4b71ea7990974d16ea2.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 72,54 копейки - до 62,9103 рубля, курс юаня - на 0,03718 рубля, до 8,96835 рубля, евро - на 58,82 копейки, до 66,1087 рубля.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
https://ria.ru/20221205/dollar-1836294279.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_1e80d7facf74599f5a09d3d9f18c2db3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
16:25 06.12.2022 (обновлено: 16:31 06.12.2022)
Официальный курс доллара на среду составил 62,91 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 62,91 рубля, евро — 66,11