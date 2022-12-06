https://ria.ru/20221206/krym-1836703582.html

В части Крыма продлили желтый уровень террористической опасности

В части Крыма продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 06.12.2022

В части Крыма продлили желтый уровень террористической опасности

Действие высокого уровня террористической опасности в северо-восточных регионах Крыма продлено до 22 декабря, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:48

2022-12-06T15:48

2022-12-06T15:48

специальная военная операция на украине

республика крым

украина

армянск

джанкой

керчь

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Действие высокого уровня террористической опасности в северо-восточных регионах Крыма продлено до 22 декабря, сообщил глава региона Сергей Аксенов."Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности республики Крым и ее граждан с 20:00 7 декабря 2022 года до 20:00 22 декабря 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются соответствующими силовыми структурами и правоохранительными органами. Ситуация в регионе полностью контролируется республиканскими органами власти, а также органами местного самоуправления муниципальных образований, отметил он.

https://ria.ru/20221206/ukraina-1836654809.html

республика крым

украина

армянск

джанкой

керчь

россия

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Владимир Лаврентьев

республика крым, украина, армянск, джанкой, керчь, сергей аксенов (политик), россия, происшествия