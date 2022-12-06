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В Кривом Роге восстановили работу котельных и насосных станций - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/krivoyrog-1836560365.html
В Кривом Роге восстановили работу котельных и насосных станций
В Кривом Роге восстановили работу котельных и насосных станций - РИА Новости, 06.12.2022
В Кривом Роге восстановили работу котельных и насосных станций
Работа насосных станций, котельных в Кривом Роге на Украине восстановлена, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:47
2022-12-06T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
александр вилкул
кривой рог
житомирская область
украина
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Работа насосных станций, котельных в Кривом Роге на Украине восстановлена, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.В понедельник Вилкул заявлял, что Кривой Рог остался без электроснабжения, отключены котельные и насосные."Вечером и ночью велись работы по восстановлению электроснабжения.... Вся критически важная инфраструктура города сохранена. Насосные, котельные, связь работают. Электротранспорт работает, но в ограниченном режиме", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.По его словам, восстановлено электроснабжение жилого сектора, но могут применяться веерные и экстренные отключения света.В понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. По их информации, Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836469283.html
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кривой рог
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в мире, жкх, денис шмыгаль, александр вилкул, кривой рог, житомирская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Александр Вилкул, Кривой Рог, Житомирская область, Украина
08:47 06.12.2022 (обновлено: 08:48 06.12.2022)
 
В Кривом Роге восстановили работу котельных и насосных станций

Мэр Вилкул: работа котельных и насосных станций в Кривом Роге восстановлена

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Работа насосных станций, котельных в Кривом Роге на Украине восстановлена, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.
В понедельник Вилкул заявлял, что Кривой Рог остался без электроснабжения, отключены котельные и насосные.
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"Вечером и ночью велись работы по восстановлению электроснабжения.... Вся критически важная инфраструктура города сохранена. Насосные, котельные, связь работают. Электротранспорт работает, но в ограниченном режиме", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.
По его словам, восстановлено электроснабжение жилого сектора, но могут применяться веерные и экстренные отключения света.
В понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. По их информации, Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДенис ШмыгальАлександр ВилкулКривой РогЖитомирская областьУкраина
 
 
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