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В Кривом Роге восстановили работу котельных и насосных станций
В Кривом Роге восстановили работу котельных и насосных станций - РИА Новости, 06.12.2022
В Кривом Роге восстановили работу котельных и насосных станций
Работа насосных станций, котельных в Кривом Роге на Украине восстановлена, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:47
2022-12-06T08:47
2022-12-06T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
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кривой рог
житомирская область
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Работа насосных станций, котельных в Кривом Роге на Украине восстановлена, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.В понедельник Вилкул заявлял, что Кривой Рог остался без электроснабжения, отключены котельные и насосные."Вечером и ночью велись работы по восстановлению электроснабжения.... Вся критически важная инфраструктура города сохранена. Насосные, котельные, связь работают. Электротранспорт работает, но в ограниченном режиме", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.По его словам, восстановлено электроснабжение жилого сектора, но могут применяться веерные и экстренные отключения света.В понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. По их информации, Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836469283.html
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в мире, жкх, денис шмыгаль, александр вилкул, кривой рог, житомирская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Александр Вилкул, Кривой Рог, Житомирская область, Украина
08:47 06.12.2022 (обновлено: 08:48 06.12.2022)
В Кривом Роге восстановили работу котельных и насосных станций
Мэр Вилкул: работа котельных и насосных станций в Кривом Роге восстановлена