https://ria.ru/20221206/krivoyrog-1836560365.html

В Кривом Роге восстановили работу котельных и насосных станций

В Кривом Роге восстановили работу котельных и насосных станций - РИА Новости, 06.12.2022

В Кривом Роге восстановили работу котельных и насосных станций

Работа насосных станций, котельных в Кривом Роге на Украине восстановлена, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:47

2022-12-06T08:47

2022-12-06T08:48

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

денис шмыгаль

александр вилкул

кривой рог

житомирская область

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Работа насосных станций, котельных в Кривом Роге на Украине восстановлена, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.В понедельник Вилкул заявлял, что Кривой Рог остался без электроснабжения, отключены котельные и насосные."Вечером и ночью велись работы по восстановлению электроснабжения.... Вся критически важная инфраструктура города сохранена. Насосные, котельные, связь работают. Электротранспорт работает, но в ограниченном режиме", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.По его словам, восстановлено электроснабжение жилого сектора, но могут применяться веерные и экстренные отключения света.В понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. По их информации, Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836469283.html

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