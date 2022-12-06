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ЕС рассмотрит кандидатуру самопровозглашенного Косово после подачи заявки - РИА Новости, 06.12.2022
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ЕС рассмотрит кандидатуру самопровозглашенного Косово после подачи заявки
ЕС рассмотрит кандидатуру самопровозглашенного Косово после подачи заявки - РИА Новости, 06.12.2022
ЕС рассмотрит кандидатуру самопровозглашенного Косово после подачи заявки
Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил информацию о намерении самопровозглашенного Косово в конце года подать заявку на вступление в Евросоюз и заявил, что... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:44
2022-12-06T19:44
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БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил информацию о намерении самопровозглашенного Косово в конце года подать заявку на вступление в Евросоюз и заявил, что она будет рассмотрена после того, как поступит официально.Ранее во вторник президент самопровозглашенной республики Вьоса Османи на полях саммита ЕС - Западные Балканы в Албании сообщила о намерении Приштины в конце года подать заявку на вступление в Евросоюз, несмотря на то, что пять стран&nbsp; ЕС по-прежнему не признают Косово."Я подтверждаю, что эта информация была передана президентом Косово. Когда эта заявка будет официально направлена, то ее должен будет в первую очередь рассмотреть Совет Евросоюза для решения по дальнейшим действиям в отношении этой инициативы", - сказал Мишель на пресс-конференции в Тиране, которую транслировал сайт Еврокомиссии.
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в мире, шарль мишель, косово, албания, приштина, евросоюз, евросовет, совет евросоюза
В мире, Шарль Мишель, Косово, Албания, Приштина, Евросоюз, Евросовет, Совет Евросоюза
19:44 06.12.2022
 
ЕС рассмотрит кандидатуру самопровозглашенного Косово после подачи заявки

ЕС рассмотрит кандидатуру самопровозглашенного Косово после поступления официальной заявки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил информацию о намерении самопровозглашенного Косово в конце года подать заявку на вступление в Евросоюз и заявил, что она будет рассмотрена после того, как поступит официально.
Ранее во вторник президент самопровозглашенной республики Вьоса Османи на полях саммита ЕС - Западные Балканы в Албании сообщила о намерении Приштины в конце года подать заявку на вступление в Евросоюз, несмотря на то, что пять стран  ЕС по-прежнему не признают Косово.
"Я подтверждаю, что эта информация была передана президентом Косово. Когда эта заявка будет официально направлена, то ее должен будет в первую очередь рассмотреть Совет Евросоюза для решения по дальнейшим действиям в отношении этой инициативы", - сказал Мишель на пресс-конференции в Тиране, которую транслировал сайт Еврокомиссии.
Помещение муниципального избиркома в северной части Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
18:20
Спецназ Косово разгромил избирком на населенном сербами севере края
 
В миреШарль МишельКосовоАлбанияПриштинаЕвросоюзЕвросоветСовет Евросоюза
 
 
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