https://ria.ru/20221206/kosovo-1836790061.html

ЕС рассмотрит кандидатуру самопровозглашенного Косово после подачи заявки

ЕС рассмотрит кандидатуру самопровозглашенного Косово после подачи заявки - РИА Новости, 06.12.2022

ЕС рассмотрит кандидатуру самопровозглашенного Косово после подачи заявки

Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил информацию о намерении самопровозглашенного Косово в конце года подать заявку на вступление в Евросоюз и заявил, что... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T19:44

2022-12-06T19:44

2022-12-06T19:44

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БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил информацию о намерении самопровозглашенного Косово в конце года подать заявку на вступление в Евросоюз и заявил, что она будет рассмотрена после того, как поступит официально.Ранее во вторник президент самопровозглашенной республики Вьоса Османи на полях саммита ЕС - Западные Балканы в Албании сообщила о намерении Приштины в конце года подать заявку на вступление в Евросоюз, несмотря на то, что пять стран ЕС по-прежнему не признают Косово."Я подтверждаю, что эта информация была передана президентом Косово. Когда эта заявка будет официально направлена, то ее должен будет в первую очередь рассмотреть Совет Евросоюза для решения по дальнейшим действиям в отношении этой инициативы", - сказал Мишель на пресс-конференции в Тиране, которую транслировал сайт Еврокомиссии.

https://ria.ru/20221206/razrushenie-1836763119.html

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Евгения Нефедова

в мире, шарль мишель, косово, албания, приштина, евросоюз, евросовет, совет евросоюза