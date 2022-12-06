https://ria.ru/20221206/koronavirus-1836597923.html
В Подмосковье за сутки выявили 84 новых случая COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 84 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2022
В Подмосковье за сутки выявили 84 новых случая COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 84 случая COVID-19, госпитализировано 35 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:29
2022-12-06T11:29
2022-12-06T11:29
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 84 случая COVID-19, госпитализировано 35 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 84, госпитализировано 35 человек, выздоровел 151 человек за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье был выявлен 91 новый случай COVID-19.
https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834472053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Подмосковье за сутки выявили 84 новых случая COVID-19
За сутки в Подмосковье выявили 84 случая COVID-19, госпитализировали 35 человек