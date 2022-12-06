https://ria.ru/20221206/koronavirus-1836591023.html
В Москве за сутки госпитализировали 162 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 162 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 162 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 963 случая COVID-19, 17 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:09
2022-12-06T11:09
2022-12-06T11:10
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 963 случая COVID-19, 17 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 958 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 263 637 случаев коронавируса, выздоровели 3 070 743 человек, умер 47 081 человек.
https://ria.ru/20221205/koronavirus-1836349720.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Москва, Здоровье - Общество, Россия
11:09 06.12.2022 (обновлено: 11:10 06.12.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 162 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 963 новых случая COVID-19, умерли 17 человек