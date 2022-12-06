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Турция планирует провести конференцию по газовому хабу - РИА Новости, 06.12.2022
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Турция планирует провести конференцию по газовому хабу
Турция планирует провести конференцию по газовому хабу - РИА Новости, 06.12.2022
Турция планирует провести конференцию по газовому хабу
Турция планирует провести в феврале в Стамбуле конференцию, на которой обсудит предложенный Россией проект газового хаба, сообщил министр энергетики и природных РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T20:42
2022-12-06T20:56
турция
стамбул
экономика
ибрагим калын
россия
владимир путин
цены на нефть
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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Турция планирует провести в феврале в Стамбуле конференцию, на которой обсудит предложенный Россией проект газового хаба, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.Представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что его страна может стать не только страной-транзитером газа, но и страной, где формируется рынок. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба, через который РФ, в частности, могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Также Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию."На этой конференции планируется обсудить с потенциальными поставщиками этот проект (газового хаба), создание рынка. Вы знаете, рынок должен быть таким, чтобы не было проигравших, всем было выгодно, все эти детали необходимо обсудить", - сказал Донмез в интервью 24tv.На вопрос, когда планируется проведение конференции, министр Донмез ответил, что предположительно в феврале в Стамбуле.
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турция, стамбул, экономика, ибрагим калын, россия, владимир путин, цены на нефть
Турция, Стамбул, Экономика, Ибрагим Калын, Россия, Владимир Путин, Цены на нефть
20:42 06.12.2022 (обновлено: 20:56 06.12.2022)
 
Турция планирует провести конференцию по газовому хабу

Турция в феврале планирует провести конференцию, на которой обсудят проект газового хаба

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Турция планирует провести в феврале в Стамбуле конференцию, на которой обсудит предложенный Россией проект газового хаба, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.
Представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что его страна может стать не только страной-транзитером газа, но и страной, где формируется рынок. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба, через который РФ, в частности, могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Также Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
"На этой конференции планируется обсудить с потенциальными поставщиками этот проект (газового хаба), создание рынка. Вы знаете, рынок должен быть таким, чтобы не было проигравших, всем было выгодно, все эти детали необходимо обсудить", - сказал Донмез в интервью 24tv.
На вопрос, когда планируется проведение конференции, министр Донмез ответил, что предположительно в феврале в Стамбуле.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 20:39
Эрдоган: Турция ведет подготовительные работы по проекту газового хаба
 
ТурцияСтамбулЭкономикаИбрагим КалынРоссияВладимир ПутинЦены на нефть
 
 
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