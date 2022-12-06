https://ria.ru/20221206/khab-1836800202.html

Турция планирует провести конференцию по газовому хабу

Турция планирует провести конференцию по газовому хабу - РИА Новости, 06.12.2022

Турция планирует провести конференцию по газовому хабу

Турция планирует провести в феврале в Стамбуле конференцию, на которой обсудит предложенный Россией проект газового хаба, сообщил министр энергетики и природных РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T20:42

2022-12-06T20:42

2022-12-06T20:56

турция

стамбул

экономика

ибрагим калын

россия

владимир путин

цены на нефть

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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Турция планирует провести в феврале в Стамбуле конференцию, на которой обсудит предложенный Россией проект газового хаба, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.Представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что его страна может стать не только страной-транзитером газа, но и страной, где формируется рынок. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба, через который РФ, в частности, могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Также Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию."На этой конференции планируется обсудить с потенциальными поставщиками этот проект (газового хаба), создание рынка. Вы знаете, рынок должен быть таким, чтобы не было проигравших, всем было выгодно, все эти детали необходимо обсудить", - сказал Донмез в интервью 24tv.На вопрос, когда планируется проведение конференции, министр Донмез ответил, что предположительно в феврале в Стамбуле.

https://ria.ru/20221204/erdogan-1836274962.html

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турция, стамбул, экономика, ибрагим калын, россия, владимир путин, цены на нефть