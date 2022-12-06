https://ria.ru/20221206/khab-1836800202.html
Турция планирует провести конференцию по газовому хабу
Турция планирует провести конференцию по газовому хабу - РИА Новости, 06.12.2022
Турция планирует провести конференцию по газовому хабу
Турция планирует провести в феврале в Стамбуле конференцию, на которой обсудит предложенный Россией проект газового хаба, сообщил министр энергетики и природных РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T20:42
2022-12-06T20:42
2022-12-06T20:56
турция
стамбул
экономика
ибрагим калын
россия
владимир путин
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150121/17/1501211782_0:84:2200:1322_1920x0_80_0_0_3d3411e5af3e30dcc54605bd6d58c4dc.jpg
АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Турция планирует провести в феврале в Стамбуле конференцию, на которой обсудит предложенный Россией проект газового хаба, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.Представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что его страна может стать не только страной-транзитером газа, но и страной, где формируется рынок. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба, через который РФ, в частности, могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Также Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию."На этой конференции планируется обсудить с потенциальными поставщиками этот проект (газового хаба), создание рынка. Вы знаете, рынок должен быть таким, чтобы не было проигравших, всем было выгодно, все эти детали необходимо обсудить", - сказал Донмез в интервью 24tv.На вопрос, когда планируется проведение конференции, министр Донмез ответил, что предположительно в феврале в Стамбуле.
https://ria.ru/20221204/erdogan-1836274962.html
турция
стамбул
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150121/17/1501211782_163:0:2038:1406_1920x0_80_0_0_ef7d7b5451792b07faeacec710482cf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, стамбул, экономика, ибрагим калын, россия, владимир путин, цены на нефть
Турция, Стамбул, Экономика, Ибрагим Калын, Россия, Владимир Путин, Цены на нефть
20:42 06.12.2022 (обновлено: 20:56 06.12.2022)
Турция планирует провести конференцию по газовому хабу
Турция в феврале планирует провести конференцию, на которой обсудят проект газового хаба