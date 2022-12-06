https://ria.ru/20221206/kerch-1836607544.html

Керченская паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости, 06.12.2022

Керченская паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа, приостановленная из-за усиления ветра, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:04

2022-12-06T12:04

2022-12-06T12:04

краснодарский край

керченский пролив

россия

керченская паромная переправа

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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Керченская паромная переправа, приостановленная из-за усиления ветра, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю."С 11.20 морская логистика в районе Керченской паромной переправы восстановлена, работает 2 парома", - говорится в сообщении.В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. Накануне администрация Краснодарского края сообщала, что количество машин в очереди сократилось до 317.

https://ria.ru/20221204/ochered-1836268011.html

краснодарский край

керченский пролив

россия

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краснодарский край, керченский пролив, россия, керченская паромная переправа