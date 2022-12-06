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Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости, 06.12.2022
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Керченская паромная переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости, 06.12.2022
Керченская паромная переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа, приостановленная из-за усиления ветра, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:04
2022-12-06T12:04
краснодарский край
керченский пролив
россия
керченская паромная переправа
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Керченская паромная переправа, приостановленная из-за усиления ветра, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю."С 11.20 морская логистика в районе Керченской паромной переправы восстановлена, работает 2 парома", - говорится в сообщении.В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. Накануне администрация Краснодарского края сообщала, что количество машин в очереди сократилось до 317.
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краснодарский край, керченский пролив, россия, керченская паромная переправа
Краснодарский край, Керченский пролив, Россия, Керченская паромная переправа
12:04 06.12.2022
 
Керченская паромная переправа возобновила работу

ГУМЧС сообщило, что Керченская паромная переправа возобновила работу

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в медиабанкКерченская паромная переправа в Крыму
Керченская паромная переправа в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Керченская паромная переправа в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Керченская паромная переправа, приостановленная из-за усиления ветра, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"С 11.20 морская логистика в районе Керченской паромной переправы восстановлена, работает 2 парома", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.
Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. Накануне администрация Краснодарского края сообщала, что количество машин в очереди сократилось до 317.
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 20:07
Очередь на Керченскую переправу выросла до 370 машин
 
Краснодарский крайКерченский проливРоссияКерченская паромная переправа
 
 
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