https://ria.ru/20221206/kerch-1836607544.html
Керченская паромная переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости, 06.12.2022
Керченская паромная переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа, приостановленная из-за усиления ветра, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:04
2022-12-06T12:04
2022-12-06T12:04
краснодарский край
керченский пролив
россия
керченская паромная переправа
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Керченская паромная переправа, приостановленная из-за усиления ветра, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю."С 11.20 морская логистика в районе Керченской паромной переправы восстановлена, работает 2 парома", - говорится в сообщении.В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. Накануне администрация Краснодарского края сообщала, что количество машин в очереди сократилось до 317.
https://ria.ru/20221204/ochered-1836268011.html
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краснодарский край, керченский пролив, россия, керченская паромная переправа
Краснодарский край, Керченский пролив, Россия, Керченская паромная переправа
Керченская паромная переправа возобновила работу
ГУМЧС сообщило, что Керченская паромная переправа возобновила работу