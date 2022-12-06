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Иран готов завершить переговоры по восстановлению СВПД, заявил Рябков - РИА Новости, 06.12.2022
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Иран готов завершить переговоры по восстановлению СВПД, заявил Рябков
Иран готов завершить переговоры по восстановлению СВПД, заявил Рябков - РИА Новости, 06.12.2022
Иран готов завершить переговоры по восстановлению СВПД, заявил Рябков
Иран готов оперативно завершить переговоры по восстановлению Совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), нет никаких нерешаемых проблем и... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:19
2022-12-06T12:50
в мире
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Иран готов оперативно завершить переговоры по восстановлению Совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), нет никаких нерешаемых проблем и тем более тупика, заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявления спецпредставителя США Роберта Малли о том, что переговоры по восстановлению ядерной сделки зашли в тупик."Иранская сторона, как я понимаю, подтверждает готовность и оперативно завершить переговоры по СВПД и продолжить сотрудничество с секретариатом МАГАТЭ по профильным темам - там тоже есть некоторые сюжеты. Здесь нет, на мой взгляд, никаких нерешаемых проблем, и уж во всяком случае тупика не просматривается", - сказал Рябков."Если же они (США - ред.) будут насыщать дискуссию непрофильными вопросами, вредными ненужными какими-то довесками, как это происходит в последнее время, то тогда, конечно, восстановление СВПД не будет таким простым шагом. Поэтому вопрос в выборе", - подчеркнул замминистра.Последний раунд переговоров по восстановлению сделки по иранской ядерной программе прошел в Дохе 29-30 июня. После того, как представители вовлеченных стран вернулись в свои столицы, диалог по данной тематике был приостановлен.
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в мире, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
В мире, Иран, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков
12:19 06.12.2022 (обновлено: 12:50 06.12.2022)
 
Иран готов завершить переговоры по восстановлению СВПД, заявил Рябков

Рябков: Иран готов завершить переговоры по восстановлению СВПД, нерешаемых проблем нет

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Иран готов оперативно завершить переговоры по восстановлению Совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), нет никаких нерешаемых проблем и тем более тупика, заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявления спецпредставителя США Роберта Малли о том, что переговоры по восстановлению ядерной сделки зашли в тупик.
"Иранская сторона, как я понимаю, подтверждает готовность и оперативно завершить переговоры по СВПД и продолжить сотрудничество с секретариатом МАГАТЭ по профильным темам - там тоже есть некоторые сюжеты. Здесь нет, на мой взгляд, никаких нерешаемых проблем, и уж во всяком случае тупика не просматривается", - сказал Рябков.
"Если же они (США - ред.) будут насыщать дискуссию непрофильными вопросами, вредными ненужными какими-то довесками, как это происходит в последнее время, то тогда, конечно, восстановление СВПД не будет таким простым шагом. Поэтому вопрос в выборе", - подчеркнул замминистра.
Последний раунд переговоров по восстановлению сделки по иранской ядерной программе прошел в Дохе 29-30 июня. После того, как представители вовлеченных стран вернулись в свои столицы, диалог по данной тематике был приостановлен.
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В миреИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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