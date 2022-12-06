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ВСУ выпустили десять ракет по центральному району Донецка
ВСУ выпустили десять ракет по центральному району Донецка - РИА Новости, 06.12.2022
ВСУ выпустили десять ракет по центральному району Донецка
Украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:02
2022-12-06T12:02
2022-12-06T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.48 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 11.50 украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка еще четыре ракеты из "Града".
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РИА Новости
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Густой столб дыма в небе над городом: последствия обстрела Донецка
Густой столб дыма в небе над городом: последствия обстрела Донецка
2022-12-06T12:02
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецк, СЦКК
12:02 06.12.2022 (обновлено: 12:37 06.12.2022)
ВСУ выпустили десять ракет по центральному району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет по центральному району Донецка