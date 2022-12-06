https://ria.ru/20221206/grad-1836607123.html

ВСУ выпустили десять ракет по центральному району Донецка

ВСУ выпустили десять ракет по центральному району Донецка - РИА Новости, 06.12.2022

ВСУ выпустили десять ракет по центральному району Донецка

Украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:02

2022-12-06T12:02

2022-12-06T12:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донецк

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836619797_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ede97e3e92c23bba772844a85f7f338.jpg

ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.48 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 11.50 украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка еще четыре ракеты из "Града".

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Густой столб дыма в небе над городом: последствия обстрела Донецка Густой столб дыма в небе над городом: последствия обстрела Донецка 2022-12-06T12:02 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, сцкк