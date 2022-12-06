09:10 06.12.2022 (обновлено: 09:38 06.12.2022)
В ДНР цех и оборудование на заводе "Стирол" повреждены из-за обстрела
Мэр Приходько: цех и оборудование на заводе "Стирол" в Горловке повреждены из-за обстрела
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков.
Последствия обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков.
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Один из цехов и оборудование повреждены на химзаводе "Стирол" в Горловке в ДНР из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода", - написал Приходько в Telegram-канале.
© Фото : Приходько РИК/TelegramНа фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
1 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
© Фото : Приходько РИК/TelegramНа фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
2 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
© Фото : Приходько РИК/TelegramНа фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
3 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
© Фото : Приходько РИК/TelegramНа фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
4 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
© Фото : Приходько РИК/TelegramНа фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
5 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
1 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
2 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
3 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
4 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
5 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
Ранее Приходько сообщил, что химзавод "Стирол" попал под обстрел, никто не пострадал.