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В ДНР цех и оборудование на заводе "Стирол" повреждены из-за обстрела - РИА Новости, 06.12.2022
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https://ria.ru/20221206/gorlovka-1836563781.html
В ДНР цех и оборудование на заводе "Стирол" повреждены из-за обстрела
В ДНР цех и оборудование на заводе "Стирол" повреждены из-за обстрела - РИА Новости, 06.12.2022
В ДНР цех и оборудование на заводе "Стирол" повреждены из-за обстрела
Один из цехов и оборудование повреждены на химзаводе "Стирол" в Горловке в ДНР из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:10
2022-12-06T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
донецк
стирол
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Один из цехов и оборудование повреждены на химзаводе "Стирол" в Горловке в ДНР из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько."Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода", - написал Приходько в Telegram-канале.Ранее Приходько сообщил, что химзавод "Стирол" попал под обстрел, никто не пострадал.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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в мире, жкх, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол
09:10 06.12.2022 (обновлено: 09:38 06.12.2022)
 
В ДНР цех и оборудование на заводе "Стирол" повреждены из-за обстрела

Мэр Приходько: цех и оборудование на заводе "Стирол" в Горловке повреждены из-за обстрела

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков.
Последствия обстрела Государственного Предприятия Стирол со стороны украинских боевиков. - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков.
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Один из цехов и оборудование повреждены на химзаводе "Стирол" в Горловке в ДНР из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода", - написал Приходько в Telegram-канале.
© Фото : Приходько РИК/TelegramНа фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
Последствия обстрела Государственного Предприятия Стирол со стороны украинских боевиков.
1 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
© Фото : Приходько РИК/Telegram
© Фото : Приходько РИК/TelegramНа фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
Последствия обстрела Государственного Предприятия Стирол со стороны украинских боевиков.
2 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
© Фото : Приходько РИК/Telegram
© Фото : Приходько РИК/TelegramНа фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
Последствия обстрела Государственного Предприятия Стирол со стороны украинских боевиков.
3 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
© Фото : Приходько РИК/Telegram
© Фото : Приходько РИК/TelegramНа фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
Последствия обстрела Государственного Предприятия Стирол со стороны украинских боевиков.
4 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
© Фото : Приходько РИК/Telegram
© Фото : Приходько РИК/TelegramНа фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
Последствия обстрела Государственного Предприятия Стирол со стороны украинских боевиков.
5 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
© Фото : Приходько РИК/Telegram
1 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
© Фото : Приходько РИК/Telegram
2 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
© Фото : Приходько РИК/Telegram
3 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
© Фото : Приходько РИК/Telegram
4 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
© Фото : Приходько РИК/Telegram
5 из 5
На фото последствия утреннего обстрела Государственного Предприятия "Стирол" со стороны украинских боевиков. Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Ранее Приходько сообщил, что химзавод "Стирол" попал под обстрел, никто не пострадал.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСтирол
 
 
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