https://ria.ru/20221206/gorlovka-1836563781.html

В ДНР цех и оборудование на заводе "Стирол" повреждены из-за обстрела

В ДНР цех и оборудование на заводе "Стирол" повреждены из-за обстрела - РИА Новости, 06.12.2022

В ДНР цех и оборудование на заводе "Стирол" повреждены из-за обстрела

Один из цехов и оборудование повреждены на химзаводе "Стирол" в Горловке в ДНР из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T09:10

2022-12-06T09:10

2022-12-06T09:38

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донецк

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Один из цехов и оборудование повреждены на химзаводе "Стирол" в Горловке в ДНР из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько."Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода", - написал Приходько в Telegram-канале.Ранее Приходько сообщил, что химзавод "Стирол" попал под обстрел, никто не пострадал.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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в мире, жкх, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол