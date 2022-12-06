Владислав Овчинский: фотовыставка "Вкусная Москва" открылась в метро

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Фотовыставка "Вкусная Москва", посвященная столичным производителям пищевых продуктов, открылась в переходе метро между станциями "Выставочная" и "Деловой центр", сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Свыше 200 московских высокотехнологичных фабрик и заводов выпускают хлебобулочную, молочную, мясную, рыбную продукцию, которая поставляется по всей стране. Например, за 10 месяцев текущего года мясоперерабатывающие предприятия изготовили свыше 250 тысяч тонн колбас, кондитеры произвели 170,7 тысячи тонн продукции, а пекари выпустили 375 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.Сегодня, например, "Останкинский завод бараночных изделий", производит свыше 300 тысяч единиц мучной продукции в сутки, а мясоперерабатывающий завод "Царицыно" ежедневно выпускает около 300 тонн колбасы.В сообщении отмечается, что история пищевой промышленности Москвы началась в эпоху промышленного переворота 19 века. Некоторые предприятия, открывшиеся тогда, работают и сегодня: концерн "Бабаевский", кондитерский комбинат "Добрынинский", Мелькомбинат в Сокольниках и другие.На выставке, которая будет работать с 6 по 20 декабря, жители и гости столицы также узнают о необычной продукции предприятий. Так, свежие овощи и салаты в Агрохолдинге "Московский" производят при помощи специально выращиваемых в лаборатории предпрития насекомых, которых борются с вредителями – энтомофагами. В свою очередь, НИИ Хлебопекарной промышленности уже более 60 лет выпекает изделия для космонавтов - мини-буханки весом 4,5 грамма и со сроком годности целых 15 месяцев.
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Фотовыставка "Вкусная Москва", посвященная столичным производителям пищевых продуктов, открылась в переходе метро между станциями "Выставочная" и "Деловой центр", сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Свыше 200 московских высокотехнологичных фабрик и заводов выпускают хлебобулочную, молочную, мясную, рыбную продукцию, которая поставляется по всей стране. Например, за 10 месяцев текущего года мясоперерабатывающие предприятия изготовили свыше 250 тысяч тонн колбас, кондитеры произвели 170,7 тысячи тонн продукции, а пекари выпустили 375 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.
Сегодня, например, "Останкинский завод бараночных изделий", производит свыше 300 тысяч единиц мучной продукции в сутки, а мясоперерабатывающий завод "Царицыно" ежедневно выпускает около 300 тонн колбасы.
В сообщении отмечается, что история пищевой промышленности Москвы началась в эпоху промышленного переворота 19 века. Некоторые предприятия, открывшиеся тогда, работают и сегодня: концерн "Бабаевский", кондитерский комбинат "Добрынинский", Мелькомбинат в Сокольниках и другие.
На выставке, которая будет работать с 6 по 20 декабря, жители и гости столицы также узнают о необычной продукции предприятий. Так, свежие овощи и салаты в Агрохолдинге "Московский" производят при помощи специально выращиваемых в лаборатории предпрития насекомых, которых борются с вредителями – энтомофагами. В свою очередь, НИИ Хлебопекарной промышленности уже более 60 лет выпекает изделия для космонавтов - мини-буханки весом 4,5 грамма и со сроком годности целых 15 месяцев.
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