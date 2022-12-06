https://ria.ru/20221206/film-1836619431.html
Умер актер из "Твин Пикса" Аль Штробель
Умер актер из "Твин Пикса" Аль Штробель - РИА Новости, 06.12.2022
Умер актер из "Твин Пикса" Аль Штробель
В возрасте 83 лет скончался актер Аль Штробель, пишет Deadline. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:50
2022-12-06T14:50
2022-12-06T14:54
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В возрасте 83 лет скончался актер Аль Штробель, пишет Deadline. Его не стало 2 декабря. Причина смерти не называется. Штробель известен по роли Филиппа Жерара в культовом сериале "Твин Пикс". Актер потерял левую руку в автокатастрофе, когда ему было 17 лет, и его персонаж в проекте Дэвида Линча отрезает себе руку, чтобы помешать злой сущности завладеть им. Артист также снимался в фильмах "Мегавилль", "Река Рикошет" и других.
https://ria.ru/20221206/alley-1836582794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, твин пикс, дэвид линч
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Твин Пикс, Дэвид Линч
14:50 06.12.2022 (обновлено: 14:54 06.12.2022)
Умер актер из "Твин Пикса" Аль Штробель
Актер из "Твин Пикса" Аль Штробель умер в возрасте 83 лет