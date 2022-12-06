https://ria.ru/20221206/film-1836619431.html

Умер актер из "Твин Пикса" Аль Штробель

Умер актер из "Твин Пикса" Аль Штробель - РИА Новости, 06.12.2022

Умер актер из "Твин Пикса" Аль Штробель

В возрасте 83 лет скончался актер Аль Штробель, пишет Deadline. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:50

2022-12-06T14:50

2022-12-06T14:54

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В возрасте 83 лет скончался актер Аль Штробель, пишет Deadline. Его не стало 2 декабря. Причина смерти не называется. Штробель известен по роли Филиппа Жерара в культовом сериале "Твин Пикс". Актер потерял левую руку в автокатастрофе, когда ему было 17 лет, и его персонаж в проекте Дэвида Линча отрезает себе руку, чтобы помешать злой сущности завладеть им. Артист также снимался в фильмах "Мегавилль", "Река Рикошет" и других.

https://ria.ru/20221206/alley-1836582794.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, твин пикс, дэвид линч