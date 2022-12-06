https://ria.ru/20221206/evraziya-1836598503.html

Россия поддерживает многополярное большинство в Евразии, заявил Ушаков

Россия поддерживает многополярное большинство в Евразии, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.12.2022

Россия поддерживает многополярное большинство в Евразии, заявил Ушаков

Евразия становится одним из центров глобального развития, где формируются определяющие будущее человечества тенденции и создаётся большинство, которое... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:31

2022-12-06T11:31

2022-12-06T11:31

юрий ушаков

россия

евразия

шос

евразийский экономический союз

нато

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Евразия становится одним из центров глобального развития, где формируются определяющие будущее человечества тенденции и создаётся большинство, которое отстаивает современные принципы многополярности, Россия поддерживает это и в соответствии с происходящим переориентирует свою внешнюю политику, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Именно Евразия становится одним из центров глобального развития, где происходят важнейшие для мировой политики и экономики перемены, формируются тенденции, определяющие общее будущее человечества... Уже можно говорить о том, что на евразийском пространстве формируется новая мощная, конструктивная сила - так называемое мировое большинство, которое отстаивает справедливые и универсальные принципы и подходы", - сказал он в ходе выступления на "Примаковских чтениях".Эти подходы и принципы, по словам представителя Кремля," вполне стыкуются с интересами таких огромных регионов, как Африка и Латинская Америка, которые также не приемлют современные формы неоколониализма" или миропорядок, основанный на "правилах, определяемых известно кем"."Евразия оказывает воздействие на то, что международные отношения в целом последовательно эволюционируют в сторону многополярности... Россия поддерживает и стимулирует эту магистральную тенденцию, о чем свидетельствует и происходящая на наших глазах переориентация нашей внешней политики", - сказал Ушаков.Он отметил, что в Евразии набирают обороты такие многосторонние механизмы взаимодействия, как ШОС, ЕАЭС, АСЕАН, СВМДА, которые" нацелены на содействие совместному гармоничному развитию, реальному сотрудничеству, а не на противостояние, не на конфронтацию, как, например, НАТО".При этом, заметил Ушаков, в Евразии все ещё есть те, кто "откровенно ориентируется на западное коллективное меньшинство", и поэтому она не может выступить " скоординированным фронтом" но рано или поздно, полагает он, она будет двигаться к самостоятельности и самодостаточности.Он также выразил надежду на то, что к участию в Примаковских чтениях вернутся западные коллеги, которые ранее регулярно приезжали на форум в Москву, но сегодня не решаются это сделать.

https://ria.ru/20221206/evraziya-1836576338.html

https://ria.ru/20221027/putin-1827287535.html

https://ria.ru/20220617/evraziya-1796227643.html

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евразия

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юрий ушаков, россия, евразия, шос, евразийский экономический союз, нато