Россия поддерживает многополярное большинство в Евразии, заявил Ушаков
Ушаков: в Евразии формируется многополярное большинство, Россия поддерживает это
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Евразия становится одним из центров глобального развития, где формируются определяющие будущее человечества тенденции и создаётся большинство, которое отстаивает современные принципы многополярности, Россия поддерживает это и в соответствии с происходящим переориентирует свою внешнюю политику, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Именно Евразия становится одним из центров глобального развития, где происходят важнейшие для мировой политики и экономики перемены, формируются тенденции, определяющие общее будущее человечества... Уже можно говорить о том, что на евразийском пространстве формируется новая мощная, конструктивная сила - так называемое мировое большинство, которое отстаивает справедливые и универсальные принципы и подходы", - сказал он в ходе выступления на "Примаковских чтениях".
Эти подходы и принципы, по словам представителя Кремля," вполне стыкуются с интересами таких огромных регионов, как Африка и Латинская Америка, которые также не приемлют современные формы неоколониализма" или миропорядок, основанный на "правилах, определяемых известно кем".
"Евразия оказывает воздействие на то, что международные отношения в целом последовательно эволюционируют в сторону многополярности... Россия поддерживает и стимулирует эту магистральную тенденцию, о чем свидетельствует и происходящая на наших глазах переориентация нашей внешней политики", - сказал Ушаков.
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При этом, заметил Ушаков, в Евразии все ещё есть те, кто "откровенно ориентируется на западное коллективное меньшинство", и поэтому она не может выступить " скоординированным фронтом" но рано или поздно, полагает он, она будет двигаться к самостоятельности и самодостаточности.
Он также выразил надежду на то, что к участию в Примаковских чтениях вернутся западные коллеги, которые ранее регулярно приезжали на форум в Москву, но сегодня не решаются это сделать.