https://ria.ru/20221206/elka-1836599818.html
В Магаданской области проведут "Елку желаний" для детей из ДНР
В Магаданской области проведут "Елку желаний" для детей из ДНР - РИА Новости, 06.12.2022
В Магаданской области проведут "Елку желаний" для детей из ДНР
Всероссийская акция "Елка желаний" в Магаданской области пройдет для детей региона и города Ждановка в ДНР, написал на своих страницах в социальных сетях... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:40
2022-12-06T11:40
2022-12-06T11:40
магаданская область
магадан
сергей носов
дед мороз
донецкая народная республика
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МАГАДАН, 6 дек – РИА Новости. Всероссийская акция "Елка желаний" в Магаданской области пройдет для детей региона и города Ждановка в ДНР, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов.Ранее Магаданская область взяла шефство над городом Ждановка в ДНР. Там работают строители и энергетики из Магадана. Власти Колымы доставили в Ждановку медицинское оборудование и технику для коммунальщиков. Школьников города летом отправили отдохнуть в лагеря Колымы и Крыма."Основная идея акции – осуществить мечты и желания детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в социальных учреждениях, ребят с ограничениями в здоровье, а также ветеранов и одиноких пожилых людей. В этом году новогодние желания мы будем воплощать в жизнь не только для детей Колымы, но и для ребят из нашей подшефной Ждановки Донецкой Народной Республики. Я стану Дедом Морозом для четырехлетней Софии и для шестнадцатилетней Анфисы", - написал Носов.
https://ria.ru/20220110/ekskursiya-1767226029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, магадан, сергей носов, дед мороз, донецкая народная республика, общество
Магаданская область, Магадан, Сергей Носов, Дед Мороз, Донецкая Народная Республика, Общество
В Магаданской области проведут "Елку желаний" для детей из ДНР
Акция "Елка желаний" в Магаданской области пройдет для детей города Ждановка в ДНР