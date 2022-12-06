https://ria.ru/20221206/elka-1836599818.html

В Магаданской области проведут "Елку желаний" для детей из ДНР

В Магаданской области проведут "Елку желаний" для детей из ДНР - РИА Новости, 06.12.2022

В Магаданской области проведут "Елку желаний" для детей из ДНР

Всероссийская акция "Елка желаний" в Магаданской области пройдет для детей региона и города Ждановка в ДНР, написал на своих страницах в социальных сетях... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:40

2022-12-06T11:40

2022-12-06T11:40

магаданская область

магадан

сергей носов

дед мороз

донецкая народная республика

общество

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МАГАДАН, 6 дек – РИА Новости. Всероссийская акция "Елка желаний" в Магаданской области пройдет для детей региона и города Ждановка в ДНР, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов.Ранее Магаданская область взяла шефство над городом Ждановка в ДНР. Там работают строители и энергетики из Магадана. Власти Колымы доставили в Ждановку медицинское оборудование и технику для коммунальщиков. Школьников города летом отправили отдохнуть в лагеря Колымы и Крыма."Основная идея акции – осуществить мечты и желания детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в социальных учреждениях, ребят с ограничениями в здоровье, а также ветеранов и одиноких пожилых людей. В этом году новогодние желания мы будем воплощать в жизнь не только для детей Колымы, но и для ребят из нашей подшефной Ждановки Донецкой Народной Республики. Я стану Дедом Морозом для четырехлетней Софии и для шестнадцатилетней Анфисы", - написал Носов.

https://ria.ru/20220110/ekskursiya-1767226029.html

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магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

магаданская область, магадан, сергей носов, дед мороз, донецкая народная республика, общество