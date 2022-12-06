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В Магаданской области проведут "Елку желаний" для детей из ДНР - РИА Новости, 06.12.2022
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В Магаданской области проведут "Елку желаний" для детей из ДНР
В Магаданской области проведут "Елку желаний" для детей из ДНР - РИА Новости, 06.12.2022
В Магаданской области проведут "Елку желаний" для детей из ДНР
Всероссийская акция "Елка желаний" в Магаданской области пройдет для детей региона и города Ждановка в ДНР, написал на своих страницах в социальных сетях... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:40
2022-12-06T11:40
магаданская область
магадан
сергей носов
дед мороз
донецкая народная республика
общество
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МАГАДАН, 6 дек – РИА Новости. Всероссийская акция "Елка желаний" в Магаданской области пройдет для детей региона и города Ждановка в ДНР, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов.Ранее Магаданская область взяла шефство над городом Ждановка в ДНР. Там работают строители и энергетики из Магадана. Власти Колымы доставили в Ждановку медицинское оборудование и технику для коммунальщиков. Школьников города летом отправили отдохнуть в лагеря Колымы и Крыма."Основная идея акции – осуществить мечты и желания детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в социальных учреждениях, ребят с ограничениями в здоровье, а также ветеранов и одиноких пожилых людей. В этом году новогодние желания мы будем воплощать в жизнь не только для детей Колымы, но и для ребят из нашей подшефной Ждановки Донецкой Народной Республики. Я стану Дедом Морозом для четырехлетней Софии и для шестнадцатилетней Анфисы", - написал Носов.
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магаданская область, магадан, сергей носов, дед мороз, донецкая народная республика, общество
Магаданская область, Магадан, Сергей Носов, Дед Мороз, Донецкая Народная Республика, Общество
11:40 06.12.2022
 
В Магаданской области проведут "Елку желаний" для детей из ДНР

Акция "Елка желаний" в Магаданской области пройдет для детей города Ждановка в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Акция "Елка желаний". Архивное фото
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МАГАДАН, 6 дек – РИА Новости. Всероссийская акция "Елка желаний" в Магаданской области пройдет для детей региона и города Ждановка в ДНР, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов.
Ранее Магаданская область взяла шефство над городом Ждановка в ДНР. Там работают строители и энергетики из Магадана. Власти Колымы доставили в Ждановку медицинское оборудование и технику для коммунальщиков. Школьников города летом отправили отдохнуть в лагеря Колымы и Крыма.
"Основная идея акции – осуществить мечты и желания детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в социальных учреждениях, ребят с ограничениями в здоровье, а также ветеранов и одиноких пожилых людей. В этом году новогодние желания мы будем воплощать в жизнь не только для детей Колымы, но и для ребят из нашей подшефной Ждановки Донецкой Народной Республики. Я стану Дедом Морозом для четырехлетней Софии и для шестнадцатилетней Анфисы", - написал Носов.
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Магаданская областьМагаданСергей НосовДед МорозДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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