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На Украине сообщили о сроках восстановления производства электроэнергии - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/elektroenergiya-1836545783.html
На Украине сообщили о сроках восстановления производства электроэнергии
На Украине сообщили о сроках восстановления производства электроэнергии - РИА Новости, 06.12.2022
На Украине сообщили о сроках восстановления производства электроэнергии
Один-два дня понадобятся для восстановления производства электроэнергии на Украине после ударов в понедельник, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на главу... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T01:42
2022-12-06T01:42
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
украина
житомирская область
одесская область
укрэнерго
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Один-два дня понадобятся для восстановления производства электроэнергии на Украине после ударов в понедельник, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого."Дефицит в энергосистеме будет сегодня-завтра, пока некоторые энергоблоки, которые сегодня аварийно отключились во время атаки, будут набирать мощность... День-два нужно на восстановление производства электроэнергии в системе - после этого ожидаем, что ситуация стабилизируется. Это будет вся Украина. У нас есть регионы, которые пострадали больше других, в частности Одесская область", - заявил Кудрицкий.В понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. Кроме того, украинские СМИ сообщали, что Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221205/zhitomir-1836480022.html
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в мире, жкх, денис шмыгаль, украина, житомирская область, одесская область, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Украина, Житомирская область, Одесская область, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
01:42 06.12.2022
 
На Украине сообщили о сроках восстановления производства электроэнергии

"Укрэнерго": на восстановление производства электроэнергии на Украине нужно два дня

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали в Киеве
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Один-два дня понадобятся для восстановления производства электроэнергии на Украине после ударов в понедельник, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
"Дефицит в энергосистеме будет сегодня-завтра, пока некоторые энергоблоки, которые сегодня аварийно отключились во время атаки, будут набирать мощность... День-два нужно на восстановление производства электроэнергии в системе - после этого ожидаем, что ситуация стабилизируется. Это будет вся Украина. У нас есть регионы, которые пострадали больше других, в частности Одесская область", - заявил Кудрицкий.
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В понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. Кроме того, украинские СМИ сообщали, что Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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