https://ria.ru/20221206/elektroenergiya-1836545783.html

На Украине сообщили о сроках восстановления производства электроэнергии

На Украине сообщили о сроках восстановления производства электроэнергии - РИА Новости, 06.12.2022

На Украине сообщили о сроках восстановления производства электроэнергии

Один-два дня понадобятся для восстановления производства электроэнергии на Украине после ударов в понедельник, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на главу... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T01:42

2022-12-06T01:42

2022-12-06T01:42

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

денис шмыгаль

украина

житомирская область

одесская область

укрэнерго

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Один-два дня понадобятся для восстановления производства электроэнергии на Украине после ударов в понедельник, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого."Дефицит в энергосистеме будет сегодня-завтра, пока некоторые энергоблоки, которые сегодня аварийно отключились во время атаки, будут набирать мощность... День-два нужно на восстановление производства электроэнергии в системе - после этого ожидаем, что ситуация стабилизируется. Это будет вся Украина. У нас есть регионы, которые пострадали больше других, в частности Одесская область", - заявил Кудрицкий.В понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. Кроме того, украинские СМИ сообщали, что Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221205/zhitomir-1836480022.html

https://ria.ru/20221203/makron-1836097587.html

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житомирская область

одесская область

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