https://ria.ru/20221206/ekspotsentr-1836737984.html

Экспоцентр провел 80 выставочных и 700 конгрессных мероприятий

Экспоцентр провел 80 выставочных и 700 конгрессных мероприятий - РИА Новости, 06.12.2022

Экспоцентр провел 80 выставочных и 700 конгрессных мероприятий

Более 80 выставочных мероприятий и порядка 700 конгрессных и вневыставочных конференций, программ, презентаций прошли за этот год на площадке "Экспоцентра",... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:20

2022-12-06T17:20

2022-12-06T17:20

новости компаний - экономика

экспоцентр

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 80 выставочных мероприятий и порядка 700 конгрессных и вневыставочных конференций, программ, презентаций прошли за этот год на площадке "Экспоцентра", сообщил генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин на заседании Комитета ТПП РФ по выставочно- ярмарочной и конгрессной деятельности.Подводя итоги работы за год, он отметил, что "Экспоцентр" стал интеграционной площадкой, объединяющей науку, технологии, бизнес и потребителей. Каждое мероприятие сопровождает серьёзная экспертная программа, чему подтверждением является "Российская неделя здравоохранения"( РНЗ), которая проходит с 5 по 9 декабря.Заседание Комитета ТПП РФ по выставочно- ярмарочной и конгрессной деятельности прошло совместно со стратегической сессией "Десятилетие науки и технологий: медицина, кадры, законы", входящей в деловую программу РНЗ.Вялкин рассказал, что "Российская неделя здравоохранения" входит в проект "НТИ-ЭКСПО" (Наука-Технологии-Инновации ЭКСПО), который реализуется совместно с думским комитетом по науке и высшему образованию, а также Торгово-промышленной палатой РФ. РНЗ включена в перечень мероприятий Десятилетия науки и технологий России. Одной из важных тем Недели стало внедрение инновационных технологий и технологий будущего в медицинской промышленности.Говоря о разработке и внедрении новых технологий, гендиректор отметил, что сегодня основной вектор направлен на молодежь, студенческую аудиторию.Модератор стратегической сессии "Десятилетие науки и технологий: медицина, кадры, законы", зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Владимир Кононов сказал, что мероприятия, входящие в "НТИ-ЭКСПО" и включающие "Российскую неделю здравоохранения", показывают, что у России мощный внутренний научно-технический потенциал и что задача достижения развития технологического суверенитета будет решена."Особое внимание на сессии мы должны уделить сложной теме: осуществлению работы первичного медицинского звена, а также подготовке кадров - специалистов разных уровней и направлений и теме законодательного обеспечения медицины, внедрения цифры в мед практику", - сказал Кононов.В свою очередь депутат Госдумы Екатерина Харченко, говоря о проблемах медицинских кадров, отметила, что дефицит врачей-терапевтов в стране составляет порядка 25 тысяч человек, хотя более 75% студентов медицинских учреждений являются учащимися по целевому набору, где государство оплачивает обучение.Завершая сессию, директор по развитию партнерских отношений Фонда "Сколково" Камила Зарубина рассказала о новых проектах молодых коллективов и их грантовой поддержке."Мы "выращиваем" проекты, полноценные и масштабные идеи с самого начала их зарождения, а также поддерживаем университетские стартапы. Помогаем финансировать ранние разработки и поддерживаем интересные идеи, всегда готовы к сотрудничеству", - сказала Зарубина.

https://ria.ru/20221205/uchastniki-1836512810.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, экспоцентр, россия