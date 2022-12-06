https://ria.ru/20221206/dtp-1836717385.html
В Подмосковье уволили полицейского, устроившего пьяное ДТП
В Подмосковье уволили полицейского, устроившего пьяное ДТП - РИА Новости, 06.12.2022
В Подмосковье уволили полицейского, устроившего пьяное ДТП
Полицейский из Балашихи, в нетрезвом состоянии устроивший ДТП, в котором погибла женщина, уволен из органов по отрицательным основаниям, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:23
2022-12-06T16:23
2022-12-06T16:23
происшествия
авто
ольга врадий
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полицейский из Балашихи, в нетрезвом состоянии устроивший ДТП, в котором погибла женщина, уволен из органов по отрицательным основаниям, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Как сообщала старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, накануне полицейский столкнулся с тремя автомобилями. Пассажирка одной из машин скончалась. Среди прочего изъята бутылка из-под водки - где именно она лежала, следствие не уточняло."Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке", - сказали в полиции.Задержанного подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения, повлекшего смерть 44-летней женщины (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ), отмечали в СК.Ранее в подмосковной полиции рассказали РИА Новости, что за рулем личного Range Rover находился сотрудник межмуниципального управления полиции "Балашихинское", а ДТП произошло в его нерабочее время. Проходить освидетельствование на опьянение страж закона отказался.Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный имеет звание капитана – в ДТП он, уточнил другой информированный источник агентства, не пострадал.
https://ria.ru/20221205/dtp-1836540658.html
https://ria.ru/20221205/dtp-1836325513.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, ольга врадий, московская область (подмосковье)
Происшествия, Авто, Ольга Врадий, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье уволили полицейского, устроившего пьяное ДТП
В Подмосковье уволили полицейского, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом