https://ria.ru/20221206/dtp-1836569371.html

В Красноярском крае перевернулся автомобиль с опасным грузом

В Красноярском крае перевернулся автомобиль с опасным грузом - РИА Новости, 06.12.2022

В Красноярском крае перевернулся автомобиль с опасным грузом

На федеральной трассе в Иланском районе Красноярского края перевернулся грузовик с креозотом, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T09:49

2022-12-06T09:49

2022-12-06T11:42

происшествия

авто

иланский район

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 6 дек — РИА Новости. На федеральной трассе в Иланском районе Красноярского края перевернулся грузовик с креозотом, сообщает региональный главк МВД.По информации ведомства, авария произошла на 1068-м километре автодороги Р-255 "Сибирь"."Водитель автомобиля Scania, 1981 года рождения, двигаясь со стороны Красноярска в поселок Нижняя Пойма Нижнеингашского района, не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа-цистерны на проезжую часть", — говорится в релизе.В результате из грузовика вылилось около 200 литров креозота.Водитель получил травмы, ему оказали медицинскую помощь, добавили в МЧС. На месте аварии организовали реверсивное движение. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.Креозот — бесцветная (иногда желтоватая или желто-зеленая), воспламеняющаяся, труднорастворимая в воде маслянистая жидкость с сильным запахом и жгучим вкусом, получаемая из древесного и каменноугольного дегтя. Представляет собой смесь фенолов, главным образом гваякола и крезолов. Растворима в воде, спирте, эфире, ядовита.

https://ria.ru/20221206/dtp-1836568807.html

иланский район

красноярский край

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происшествия, авто, иланский район, красноярский край, красноярск