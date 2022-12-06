https://ria.ru/20221206/dtp-1836569371.html
В Красноярском крае перевернулся автомобиль с опасным грузом
В Красноярском крае перевернулся автомобиль с опасным грузом - РИА Новости, 06.12.2022
В Красноярском крае перевернулся автомобиль с опасным грузом
На федеральной трассе в Иланском районе Красноярского края перевернулся грузовик с креозотом, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:49
2022-12-06T09:49
2022-12-06T11:42
происшествия
авто
иланский район
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 6 дек — РИА Новости. На федеральной трассе в Иланском районе Красноярского края перевернулся грузовик с креозотом, сообщает региональный главк МВД.По информации ведомства, авария произошла на 1068-м километре автодороги Р-255 "Сибирь"."Водитель автомобиля Scania, 1981 года рождения, двигаясь со стороны Красноярска в поселок Нижняя Пойма Нижнеингашского района, не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа-цистерны на проезжую часть", — говорится в релизе.В результате из грузовика вылилось около 200 литров креозота.Водитель получил травмы, ему оказали медицинскую помощь, добавили в МЧС. На месте аварии организовали реверсивное движение. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.Креозот — бесцветная (иногда желтоватая или желто-зеленая), воспламеняющаяся, труднорастворимая в воде маслянистая жидкость с сильным запахом и жгучим вкусом, получаемая из древесного и каменноугольного дегтя. Представляет собой смесь фенолов, главным образом гваякола и крезолов. Растворима в воде, спирте, эфире, ядовита.
https://ria.ru/20221206/dtp-1836568807.html
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происшествия, авто, иланский район, красноярский край, красноярск
Происшествия, Авто, Иланский район, Красноярский край, Красноярск
09:49 06.12.2022 (обновлено: 11:42 06.12.2022)
В Красноярском крае перевернулся автомобиль с опасным грузом
В Красноярском крае перевернулся грузовик, 200 литров креозота вылилось на дорогу
КРАСНОЯРСК, 6 дек — РИА Новости.
На федеральной трассе в Иланском районе Красноярского края перевернулся грузовик с креозотом, сообщает
региональный главк МВД.
По информации ведомства, авария произошла на 1068-м километре автодороги Р-255 "Сибирь".
"Водитель автомобиля Scania, 1981 года рождения, двигаясь со стороны Красноярска
в поселок Нижняя Пойма Нижнеингашского района
, не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа-цистерны на проезжую часть", — говорится в релизе.
В результате из грузовика вылилось около 200 литров креозота.
Водитель получил травмы, ему оказали медицинскую помощь, добавили в МЧС. На месте аварии организовали реверсивное движение. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
Креозот — бесцветная (иногда желтоватая или желто-зеленая), воспламеняющаяся, труднорастворимая в воде маслянистая жидкость с сильным запахом и жгучим вкусом, получаемая из древесного и каменноугольного дегтя. Представляет собой смесь фенолов, главным образом гваякола и крезолов. Растворима в воде, спирте, эфире, ядовита.