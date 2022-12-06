https://ria.ru/20221206/dtp-1836568807.html

На северо-западе Москвы в час пик загорелась машина

На северо-западе Москвы в час пик загорелась машина - РИА Новости, 06.12.2022

На северо-западе Москвы в час пик загорелась машина

Машина загорелась в утренний час пик на Волоколамском шоссе в Москве, образовалась глухая пробка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T09:41

2022-12-06T09:41

2022-12-06T10:30

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Машина загорелась в утренний час пик на Волоколамском шоссе в Москве, образовалась глухая пробка, передает корреспондент РИА Новости.Горящий автомобиль находится у дома 63, не доезжая до Канала Москвы, по стороне шоссе, ведущей в сторону центра. На 9.20, он объят пламенем по всей площади и, судя по всему, сгорит до остова.Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по нескольким полосам до прибытия спасателей. По данным сервиса "Яндекс. Карты", в сторону центра образовалась глухая пробка длиной около 2,5 километров.

https://ria.ru/20221206/dtp-1836569371.html

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Кадры пожара на Волоколамском шоссе Кадры пожара на Волоколамском шоссе 2022-12-06T09:41 true PT0M09S

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происшествия, москва, гибдд мвд рф