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Посольство России в Латвии прокомментировало ситуацию с "Дождем"* - РИА Новости, 06.12.2022
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Посольство России в Латвии прокомментировало ситуацию с "Дождем"*
Посольство России в Латвии прокомментировало ситуацию с "Дождем"* - РИА Новости, 06.12.2022
Посольство России в Латвии прокомментировало ситуацию с "Дождем"*
Посольство России в Риге прокомментировало сообщение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь"*, напомнив, что в "демократической" Латвии... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:03
2022-12-06T14:13
россия
рига
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Посольство России в Риге прокомментировало сообщение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь"*, напомнив, что в "демократической" Латвии телеканал просуществовал всего несколько месяцев, тогда как в России работал более десяти лет с момента основания.Ранее во вторник глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* с 8 декабря. Канал в своем комментарии заявил, что считает несправедливыми и абсурдными все обвинения в свой адрес, продолжит работать и "останется на YouTube"."Итог такой: в "демократической" Латвии данное свободолюбивое СМИ просуществовало несколько месяцев, а в "тоталитарной" России работало годами (2010-2022 гг). Делайте выводы сами!" - написала российская дипмиссия в своем Telegram-канале.Ранее Аболиньш сообщал, что "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ. Тогда он сказал, что лицензию телеканала в стране аннулируют после следующего нарушения.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, телеканал за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По его данным, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221206/dozhd-1836647810.html
https://ria.ru/20221206/dozhd-1836623544.html
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россия, рига, в мире
Россия, Рига, В мире
14:03 06.12.2022 (обновлено: 14:13 06.12.2022)
 
Посольство России в Латвии прокомментировало ситуацию с "Дождем"*

Посольство в Риге: в демократической Латвии "Дождь" работал месяцы, а в России - годы

© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в медиабанкЛоготип "Дождя"*
Логотип Дождя* - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Логотип "Дождя"*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Посольство России в Риге прокомментировало сообщение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь"*, напомнив, что в "демократической" Латвии телеканал просуществовал всего несколько месяцев, тогда как в России работал более десяти лет с момента основания.
Ранее во вторник глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* с 8 декабря. Канал в своем комментарии заявил, что считает несправедливыми и абсурдными все обвинения в свой адрес, продолжит работать и "останется на YouTube".
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
13:39
ЕС закроет глаза на ситуацию с "Дождем"* в Латвии, предположил эксперт
"Итог такой: в "демократической" Латвии данное свободолюбивое СМИ просуществовало несколько месяцев, а в "тоталитарной" России работало годами (2010-2022 гг). Делайте выводы сами!" - написала российская дипмиссия в своем Telegram-канале.
Ранее Аболиньш сообщал, что "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ. Тогда он сказал, что лицензию телеканала в стране аннулируют после следующего нарушения.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, телеканал за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По его данным, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
12:43Медиавойны
В Кремле прокомментировали ситуацию с "Дождем"* в Латвии
 
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