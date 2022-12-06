https://ria.ru/20221206/dozhd-1836656059.html

Посольство России в Латвии прокомментировало ситуацию с "Дождем"*

Посольство России в Латвии прокомментировало ситуацию с "Дождем"* - РИА Новости, 06.12.2022

Посольство России в Латвии прокомментировало ситуацию с "Дождем"*

Посольство России в Риге прокомментировало сообщение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь"*, напомнив, что в "демократической" Латвии... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:03

2022-12-06T14:03

2022-12-06T14:13

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Посольство России в Риге прокомментировало сообщение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь"*, напомнив, что в "демократической" Латвии телеканал просуществовал всего несколько месяцев, тогда как в России работал более десяти лет с момента основания.Ранее во вторник глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* с 8 декабря. Канал в своем комментарии заявил, что считает несправедливыми и абсурдными все обвинения в свой адрес, продолжит работать и "останется на YouTube"."Итог такой: в "демократической" Латвии данное свободолюбивое СМИ просуществовало несколько месяцев, а в "тоталитарной" России работало годами (2010-2022 гг). Делайте выводы сами!" - написала российская дипмиссия в своем Telegram-канале.Ранее Аболиньш сообщал, что "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ. Тогда он сказал, что лицензию телеканала в стране аннулируют после следующего нарушения.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, телеканал за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По его данным, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836647810.html

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836623544.html

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