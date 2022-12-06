https://ria.ru/20221206/dozhd-1836647810.html

ЕС закроет глаза на ситуацию с "Дождем"* в Латвии, предположил эксперт

ЕС закроет глаза на ситуацию с "Дождем"* в Латвии, предположил эксперт - РИА Новости, 06.12.2022

ЕС закроет глаза на ситуацию с "Дождем"* в Латвии, предположил эксперт

Евросоюз по политическим причинам, вероятно, закроет глаза на ситуацию с "Дождем"* в Латвии и не будет противоречить своим союзникам, даже если это нарушение... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:39

2022-12-06T13:39

2022-12-06T13:39

латвия

евросоюз

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Евросоюз по политическим причинам, вероятно, закроет глаза на ситуацию с "Дождем"* в Латвии и не будет противоречить своим союзникам, даже если это нарушение свободы слова, в целом мы имеем дело с постепенной наладкой механизмов информационной борьбы, заявил РИА Новости научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.Ранее во вторник Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в Латвии телеканала "Дождь"* с 8 декабря. Телеканал "Дождь"*, комментируя в свою очередь в Telegram-канале это решение, заявил, что канал считает несправедливыми и абсурдными все обвинения в их адрес и продолжит работать и "останется на YouTube". Аболиньш одновременно выступил за блокировку Youtube-канала телеканала на территории Латвии и напомнил, что на территории России блокировки нет."Какая реакция ОБСЕ? Это организация, контролируемая США и ЕС. Если с этим СМИ происходит что-то нехорошее в ЕС, то остальные страны и США возражать не будут, даже если это нарушение свободы слова. Они же не могут предать своего союзника. Мало ли какие "Дожди"* еще будут, впереди десятилетия холодной войны, и их появится еще много", - сказал Бордачев.Продолжая высказывание о холодной войне, эксперт напомнил о том, как начинало работать "Радио Свобода"* в СССР еще во времена холодной войны в XX веке, и как в ближайшее время будет налаживаться работа представителей СМИ."Мы имеем дело с вопросом постепенной наладки механизмов информационной политики и борьбы. На "Радио Свобода"*, когда оно появилось, изначально сидел куратор от ЦРУ, который смотрел, что журналисты говорили в эфире. И ничего, что не было утверждено представителем ЦРУ, в эфире не говорилось. А сейчас у них, после бурных 30 лет свободы, видимо, не наладили схему контроля, которая была тогда", - отметил он.Бордачев отметил, что постепенно ситуация со СМИ в Европе и США стабилизируется."Не обязательно, что на "Дождь"* попытаются кого-то посадить, чтобы он смотрел, что происходит. Они и так могли это сделать. Идет отладка, постепенно она завершится, а журналисты будут говорить то, что надо", - заключил эксперт.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836623544.html

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латвия, евросоюз