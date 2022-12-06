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В Донецке из-за обстрелов ВСУ загорелась "Центавр-Плаза"
В Донецке из-за обстрелов ВСУ загорелась "Центавр-Плаза" - РИА Новости, 06.12.2022
В Донецке из-за обстрелов ВСУ загорелась "Центавр-Плаза"
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в центре города горит "Центавр-Плаза", также зафиксировано попадание в здание дворца спорта "Дружба". РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:23
2022-12-06T12:23
2022-12-06T12:29
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в центре города горит "Центавр-Плаза", также зафиксировано попадание в здание дворца спорта "Дружба"."Центр Донецка сейчас. Горит "Центавр- Плаза", - написал мэр в своем Telegram-канале.Позже Кулемзин уточнил, что также зафиксирован прилет в здание дворца спорта "Дружба".Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221206/donbass-1836603723.html
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12:23 06.12.2022 (обновлено: 12:29 06.12.2022)
В Донецке из-за обстрелов ВСУ загорелась "Центавр-Плаза"
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пожаре в "Центавр-Плаза" после обстрелов ВСУ