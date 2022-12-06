09:09 06.12.2022 (обновлено: 15:26 06.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. Украинские войска обстреляли за один час два района Донецка, Еленовку и Горловку, выпустив десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибра 155 мм", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в 8:30 украинские военные выпустили пять снарядов того же калибра по поселку Еленовка, в 8:20 — пять снарядов калибра 152 миллиметра по Кировскому району Донецка, а в 7:0 обстреляли Горловку, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.