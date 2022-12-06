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В ДНР четыре человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР четыре человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.12.2022

В ДНР четыре человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

Четыре мирных жителя погибли и восемь ранены за сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:25

2022-12-06T08:25

2022-12-06T08:48

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли и восемь ранены за сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны региона."За минувшие сутки, с 08.00 5 декабря до 08.00 6 декабря, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 8 мирных жителей получили ранения", - говорится в Telegram-канале ведомства.

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины