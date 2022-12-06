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В ДНР четыре человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР четыре человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.12.2022
В ДНР четыре человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Четыре мирных жителя погибли и восемь ранены за сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:25
2022-12-06T08:25
2022-12-06T08:48
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли и восемь ранены за сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны региона."За минувшие сутки, с 08.00 5 декабря до 08.00 6 декабря, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 8 мирных жителей получили ранения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
08:25 06.12.2022 (обновлено: 08:48 06.12.2022)
В ДНР четыре человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР сообщил о четырех погибших и восьми раненных за сутки из-за обстрелов ВСУ