https://ria.ru/20221206/donbass-1836552684.html

На заседании СБ ООН по Украине Россия поднимет тему детей из Донбасса

На заседании СБ ООН по Украине Россия поднимет тему детей из Донбасса - РИА Новости, 06.12.2022

На заседании СБ ООН по Украине Россия поднимет тему детей из Донбасса

Москва на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине поднимет тему детей из Донбасса, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T06:59

2022-12-06T06:59

2022-12-06T07:43

украина

россия

донбасс

оон

дмитрий полянский

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ООН, 6 дек — РИА Новости. Москва на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине поднимет тему детей из Донбасса, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.И в целом, по его словам, России как всегда есть что сказать, в том числе и по украинским детям."От разговора по украинскому кризису мы в СБ не уходим и поднимаем те его аспекты, которые доставляют западникам дискомфорт", — отметил он.Заседание начнется в 18.00 мск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221206/ssha-1836549869.html

https://ria.ru/20221116/stoolknovenie-1831830588.html

украина

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донбасс

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украина, россия, донбасс, оон, дмитрий полянский