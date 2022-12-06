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На заседании СБ ООН по Украине Россия поднимет тему детей из Донбасса - РИА Новости, 06.12.2022
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На заседании СБ ООН по Украине Россия поднимет тему детей из Донбасса
На заседании СБ ООН по Украине Россия поднимет тему детей из Донбасса - РИА Новости, 06.12.2022
На заседании СБ ООН по Украине Россия поднимет тему детей из Донбасса
Москва на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине поднимет тему детей из Донбасса, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T06:59
2022-12-06T07:43
украина
россия
донбасс
оон
дмитрий полянский
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ООН, 6 дек — РИА Новости. Москва на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине поднимет тему детей из Донбасса, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.И в целом, по его словам, России как всегда есть что сказать, в том числе и по украинским детям."От разговора по украинскому кризису мы в СБ не уходим и поднимаем те его аспекты, которые доставляют западникам дискомфорт", — отметил он.Заседание начнется в 18.00 мск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221206/ssha-1836549869.html
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украина, россия, донбасс, оон, дмитрий полянский
Украина, Россия, Донбасс, ООН, Дмитрий Полянский
06:59 06.12.2022 (обновлено: 07:43 06.12.2022)
 
На заседании СБ ООН по Украине Россия поднимет тему детей из Донбасса

Постпредство: на заседании СБ ООН во вторник Россия поднимет тему детей Донбасса

© РИА Новости / Иван ЗахарченкоВстреча СБ ООН по Украине
Встреча СБ ООН по Украине - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Иван Захарченко
Встреча СБ ООН по Украине. Архивное фото
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ООН, 6 дек — РИА Новости. Москва на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине поднимет тему детей из Донбасса, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Шестого декабря западники вновь созвали заседание СБ по Украине, выбрав в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей. Естественно, будут скатываться на критику наших ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре — эта тема их сейчас очень волнует. <...> Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним", — указал Полянский.
И в целом, по его словам, России как всегда есть что сказать, в том числе и по украинским детям.
"От разговора по украинскому кризису мы в СБ не уходим и поднимаем те его аспекты, которые доставляют западникам дискомфорт", — отметил он.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
04:36
Оливер Стоун назвал ответственного за разжигание конфликта в Донбассе
Заседание начнется в 18.00 мск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 09:49
Киев мечтает спровоцировать столкновение России и НАТО, считает Полянский
 
УкраинаРоссияДонбассООНДмитрий Полянский
 
 
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