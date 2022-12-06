06:59 06.12.2022 (обновлено: 07:43 06.12.2022)
На заседании СБ ООН по Украине Россия поднимет тему детей из Донбасса
Постпредство: на заседании СБ ООН во вторник Россия поднимет тему детей Донбасса
Встреча СБ ООН по Украине. Архивное фото
ООН, 6 дек — РИА Новости. Москва на сегодняшнем заседании СБ ООН по Украине поднимет тему детей из Донбасса, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Шестого декабря западники вновь созвали заседание СБ по Украине, выбрав в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей. Естественно, будут скатываться на критику наших ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре — эта тема их сейчас очень волнует. <...> Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним", — указал Полянский.
И в целом, по его словам, России как всегда есть что сказать, в том числе и по украинским детям.
"От разговора по украинскому кризису мы в СБ не уходим и поднимаем те его аспекты, которые доставляют западникам дискомфорт", — отметил он.
Заседание начнется в 18.00 мск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.