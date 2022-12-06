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Рябков: достижение договоренности по ЗАЭС зависит от Киева и его кураторов
Рябков: достижение договоренности по ЗАЭС зависит от Киева и его кураторов - РИА Новости, 06.12.2022
Рябков: достижение договоренности по ЗАЭС зависит от Киева и его кураторов
Россия будет стремиться к тому, чтобы договоренность о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС была достигнута до конца года, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:07
2022-12-06T19:07
2022-12-06T19:23
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия будет стремиться к тому, чтобы договоренность о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС была достигнута до конца года, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Но зависит это не от нас. У нас как раз проблем с созданием защитной зоны Запорожской АЭС нет. Зависит это от Киева, его кураторов, которые по большому счету неоднократно демонстрировали свое стремление, умение, готовность нажимать на тормоз, на стоп-кран и продолжать политику, которая фактически является поощрением поддержки войны против России до, как говорят сейчас, последнего украинца", - сказал замминистра."Не хотелось бы, чтобы ситуация вокруг Запорожской АЭС тоже стала заложником этих амбиций, антироссийски настроенных сил и в Киеве, и в Вашингтоне, и в других западных столицах", - отметил Рябков.
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в мире, киев, россия
19:07 06.12.2022 (обновлено: 19:23 06.12.2022)
Рябков: достижение договоренности по ЗАЭС зависит от Киева и его кураторов
Замглавы МИД Рябков: достижение договоренности по ЗАЭС зависит от Киева и его кураторов
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия будет стремиться к тому, чтобы договоренность о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС была достигнута до конца года, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы будем к этому стремиться. С уверенностью знаю одно - объем вопросов, которые сейчас проработаны, и тот набор идей, которые на столе, позволяют при наличии здравого подхода и политической воли продвинуться в этом направлении", - сказал Рябков журналистам в кулуарах "Примаковских чтений".
"Но зависит это не от нас. У нас как раз проблем с созданием защитной зоны Запорожской АЭС нет. Зависит это от Киева, его кураторов, которые по большому счету неоднократно демонстрировали свое стремление, умение, готовность нажимать на тормоз, на стоп-кран и продолжать политику, которая фактически является поощрением поддержки войны против России до, как говорят сейчас, последнего украинца", - сказал замминистра.
"Не хотелось бы, чтобы ситуация вокруг Запорожской АЭС тоже стала заложником этих амбиций, антироссийски настроенных сил и в Киеве, и в Вашингтоне, и в других западных столицах", - отметил Рябков.