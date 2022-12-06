https://ria.ru/20221206/dogovorennost-1836782117.html

Рябков: достижение договоренности по ЗАЭС зависит от Киева и его кураторов

Рябков: достижение договоренности по ЗАЭС зависит от Киева и его кураторов - РИА Новости, 06.12.2022

Рябков: достижение договоренности по ЗАЭС зависит от Киева и его кураторов

Россия будет стремиться к тому, чтобы договоренность о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС была достигнута до конца года, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T19:07

2022-12-06T19:07

2022-12-06T19:23

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия будет стремиться к тому, чтобы договоренность о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС была достигнута до конца года, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Но зависит это не от нас. У нас как раз проблем с созданием защитной зоны Запорожской АЭС нет. Зависит это от Киева, его кураторов, которые по большому счету неоднократно демонстрировали свое стремление, умение, готовность нажимать на тормоз, на стоп-кран и продолжать политику, которая фактически является поощрением поддержки войны против России до, как говорят сейчас, последнего украинца", - сказал замминистра."Не хотелось бы, чтобы ситуация вокруг Запорожской АЭС тоже стала заложником этих амбиций, антироссийски настроенных сил и в Киеве, и в Вашингтоне, и в других западных столицах", - отметил Рябков.

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