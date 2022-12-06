https://ria.ru/20221206/dnr-1836811632.html

ВСУ во вторник выпустили по ДНР 130 боеприпасов

ВСУ во вторник выпустили по ДНР 130 боеприпасов - РИА Новости, 06.12.2022

ВСУ во вторник выпустили по ДНР 130 боеприпасов

Украинские войска во вторник выпустили по территории ДНР более 130 боеприпасов различного калибра, убив четверых и ранив 19 мирных жителей, заявил врио главы... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T21:51

2022-12-06T21:51

2022-12-06T22:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили по территории ДНР более 130 боеприпасов различного калибра, убив четверых и ранив 19 мирных жителей, заявил врио главы республики Денис Пушилин.Пушилин назвал обстрелы украинских войск варварскими и веерными, не имеющими конкретных целей, в связи с чем призвал руководителей частных и государственных предприятий максимально сократить число сотрудников, работающих в очном формате."Самое важное – жизни и здоровье наших граждан. Мы должны создать им как можно большую безопасность в нынешних условиях... Станет спокойнее – возобновим работу и учебу. Но пока противник ведет оголтелую стрельбу по мирным кварталам, прошу вас находиться в укрытиях", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин