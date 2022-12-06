Рейтинг@Mail.ru
ВСУ во вторник выпустили по ДНР 130 боеприпасов - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/dnr-1836811632.html
ВСУ во вторник выпустили по ДНР 130 боеприпасов
ВСУ во вторник выпустили по ДНР 130 боеприпасов - РИА Новости, 06.12.2022
ВСУ во вторник выпустили по ДНР 130 боеприпасов
Украинские войска во вторник выпустили по территории ДНР более 130 боеприпасов различного калибра, убив четверых и ранив 19 мирных жителей, заявил врио главы... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T21:51
2022-12-06T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили по территории ДНР более 130 боеприпасов различного калибра, убив четверых и ранив 19 мирных жителей, заявил врио главы республики Денис Пушилин.Пушилин назвал обстрелы украинских войск варварскими и веерными, не имеющими конкретных целей, в связи с чем призвал руководителей частных и государственных предприятий максимально сократить число сотрудников, работающих в очном формате."Самое важное – жизни и здоровье наших граждан. Мы должны создать им как можно большую безопасность в нынешних условиях... Станет спокойнее – возобновим работу и учебу. Но пока противник ведет оголтелую стрельбу по мирным кварталам, прошу вас находиться в укрытиях", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
21:51 06.12.2022 (обновлено: 22:19 06.12.2022)
 
ВСУ во вторник выпустили по ДНР 130 боеприпасов

Пушилин: ВСУ во вторник убили четырех мирных жителей, выпустив по ДНР 130 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили по территории ДНР более 130 боеприпасов различного калибра, убив четверых и ранив 19 мирных жителей, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
"Только сегодня противник выпустил по республике более 130 боеприпасов различного калибра, включая РСЗО "Град". Украинские снаряды унесли четыре жизни, ранены 19 наших земляков", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Пушилин назвал обстрелы украинских войск варварскими и веерными, не имеющими конкретных целей, в связи с чем призвал руководителей частных и государственных предприятий максимально сократить число сотрудников, работающих в очном формате.
"Самое важное – жизни и здоровье наших граждан. Мы должны создать им как можно большую безопасность в нынешних условиях... Станет спокойнее – возобновим работу и учебу. Но пока противник ведет оголтелую стрельбу по мирным кварталам, прошу вас находиться в укрытиях", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала