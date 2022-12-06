21:51 06.12.2022 (обновлено: 22:19 06.12.2022)
ВСУ во вторник выпустили по ДНР 130 боеприпасов
Пушилин: ВСУ во вторник убили четырех мирных жителей, выпустив по ДНР 130 боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили по территории ДНР более 130 боеприпасов различного калибра, убив четверых и ранив 19 мирных жителей, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
"Только сегодня противник выпустил по республике более 130 боеприпасов различного калибра, включая РСЗО "Град". Украинские снаряды унесли четыре жизни, ранены 19 наших земляков", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Пушилин назвал обстрелы украинских войск варварскими и веерными, не имеющими конкретных целей, в связи с чем призвал руководителей частных и государственных предприятий максимально сократить число сотрудников, работающих в очном формате.
"Самое важное – жизни и здоровье наших граждан. Мы должны создать им как можно большую безопасность в нынешних условиях... Станет спокойнее – возобновим работу и учебу. Но пока противник ведет оголтелую стрельбу по мирным кварталам, прошу вас находиться в укрытиях", - добавил он.