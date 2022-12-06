https://ria.ru/20221206/dnr-1836794118.html

ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую

ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 06.12.2022

ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T20:01

2022-12-06T20:01

2022-12-06T20:01

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 19.10 ведомство зафиксировало обстрел населенного пункта Каштановое, в ходе которого украинскими войсками было выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, стирол