https://ria.ru/20221206/delo-1836680180.html

СК возбудил дело против школьника из ХМАО, ранившего одноклассника

СК возбудил дело против школьника из ХМАО, ранившего одноклассника - РИА Новости, 06.12.2022

СК возбудил дело против школьника из ХМАО, ранившего одноклассника

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении школьника из Нижневартовска, который в ходе конфликта ранил... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:58

2022-12-06T14:58

2022-12-06T14:58

россия

происшествия

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении школьника из Нижневартовска, который в ходе конфликта ранил одноклассника ножом, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее мэрия Нижневартовска сообщила, что утром во вторник между учащимися 8-го класса школы № 21 произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес ножевые ранения потерпевшему. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии."Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Нижневартовска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.Уточняется, что ссора между подростками произошла на фоне конфликта, из-за него школьник "нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику".

https://ria.ru/20221205/peterburg-1836350435.html

россия

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф)