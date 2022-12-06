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СК возбудил дело против школьника из ХМАО, ранившего одноклассника - РИА Новости, 06.12.2022
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СК возбудил дело против школьника из ХМАО, ранившего одноклассника
СК возбудил дело против школьника из ХМАО, ранившего одноклассника - РИА Новости, 06.12.2022
СК возбудил дело против школьника из ХМАО, ранившего одноклассника
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении школьника из Нижневартовска, который в ходе конфликта ранил... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:58
2022-12-06T14:58
россия
происшествия
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении школьника из Нижневартовска, который в ходе конфликта ранил одноклассника ножом, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее мэрия Нижневартовска сообщила, что утром во вторник между учащимися 8-го класса школы № 21 произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес ножевые ранения потерпевшему. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии."Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Нижневартовска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.Уточняется, что ссора между подростками произошла на фоне конфликта, из-за него школьник "нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику".
https://ria.ru/20221205/peterburg-1836350435.html
россия
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
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россия, происшествия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, Следственный комитет России (СК РФ)
14:58 06.12.2022
 
СК возбудил дело против школьника из ХМАО, ранившего одноклассника

Следователи возбудили дело против школьника из ХМАО, ранившего одноклассника ножом

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении школьника из Нижневартовска, который в ходе конфликта ранил одноклассника ножом, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее мэрия Нижневартовска сообщила, что утром во вторник между учащимися 8-го класса школы № 21 произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес ножевые ранения потерпевшему. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Нижневартовска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ссора между подростками произошла на фоне конфликта, из-за него школьник "нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику".
Полицейский - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 11:20
В петербургском метро школьник распылил газ из баллончика
 
РоссияПроисшествияНижневартовскХанты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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