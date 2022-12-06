https://ria.ru/20221206/byudzhet-1836623412.html

Луценко: в новый год Вологодчина входит с соцориентированным бюджетом

Луценко: в новый год Вологодчина входит с соцориентированным бюджетом - РИА Новости, 06.12.2022

Луценко: в новый год Вологодчина входит с соцориентированным бюджетом

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области во вторник на 15-й сессии приняли во втором чтении бюджет области на 2023 год и плановый период 2024,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:42

2022-12-06T12:42

2022-12-06T12:43

вологодская область

вологодская область

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 6 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области во вторник на 15-й сессии приняли во втором чтении бюджет области на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годы, сообщает пресс-служба областного парламента."В первую очередь стоит отметить, что бюджет увеличился по сравнению с теми параметрами, которые были приняты в первом чтении. В нашу область из федерации дополнительно поступили 17,2 миллиарда рублей на три года. На 2023 год – 5,6 миллиарда рублей. Из них 1,4 миллиарда рублей направлены на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, более 750 миллионов – на дороги, почти 320 миллионов на жилищное строительство, 330 миллионов на формирование современной городской среды, более 200 миллионов на развитие сельских территорий. Всего с момента рассмотрения проекта в первом чтении депутаты рассмотрели и приняли 60 поправок", - сказал спикер Законодательного собрания Андрей Луценко, слова которого цитирует пресс-служба.С учетом всех изменений доходы бюджета на 2023 год составят 111 миллиардов 636 миллионов, расходы - 132 миллиарда 190 миллионов. Дефицит бюджета составит 20,5 миллиарда рублей, при этом он полностью обеспечен остатками средств с 2022 года.Бюджет по-прежнему остается социально ориентированный – более 76 миллиардов рублей будут направлены на социальную сферу."Так, сфера образования получит 26,5 миллиардов, на поддержку здравоохранения из областного бюджета направлены почти 11,3 миллиарда, свыше 1,8 миллиарда рублей выделены на культуру и порядка 1,6 миллиарда на спорт. На социальные выплаты направим почти 35 миллиардов рублей", - сказал Луценко.По его словам, несмотря на все внешние угрозы, удалось сформировать устойчивый бюджет. "Продолжится реализация национальных проектов, Народной программы "Единой России", выполнение решений указов президента и Градсоветов. В новый год мы входим с новым - стабильным, социально ориентированным бюджетом", - заявил председатель Законодательного собрания Вологодской области.

https://ria.ru/20221117/byudzhet-1832133259.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, законодательное собрание вологодской области