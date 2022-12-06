https://ria.ru/20221206/biznes-1836596782.html

Дипмиссия: КНР заинтересована в привлечении бизнеса из России в Хэйлунцзян

Дипмиссия: КНР заинтересована в привлечении бизнеса из России в Хэйлунцзян - РИА Новости, 06.12.2022

Дипмиссия: КНР заинтересована в привлечении бизнеса из России в Хэйлунцзян

Власти КНР проявляют заинтересованность в привлечении российского бизнеса в граничащую с РФ северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, сообщает во вторник РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:30

2022-12-06T11:30

2022-12-06T11:30

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ПЕКИН, 6 дек – РИА Новости. Власти КНР проявляют заинтересованность в привлечении российского бизнеса в граничащую с РФ северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в городе Харбин."Китайские власти проявляют заинтересованность в привлечении российского бизнеса в провинцию Хэйлунцзян", - говорится в сообщении в официальном telegram-канале дипмиссии.Отмечается, что представителей генконсульства России в Харбине пригласили на тематическую презентацию Экспериментальной зоны свободной торговли (ЭЗСТ)."В ходе мероприятия российским дипломатам рассказали о текущем состоянии дел и перспективах развития ЭЗСТ, условиях предпринимательской деятельности на ее территории. Особое внимание уделялось налаживанию торговой и финансовой логистики, развитию высокотехнологичных производств, переработке древесины и сельскохозяйственного сырья, выпуску лекарств традиционной китайской медицины", - добавили в генконсульстве.Решение о создании Экспериментальной зоны свободной торговли в Хэйлунцзяне было одобрено Госсоветом КНР в августе 2019 года. Она состоит из трех кластеров, расположенных в городах Харбин, Хэйхэ и Суйфэньхэ, основная ориентация – сотрудничество с Россией. В наиболее крупном из них – Харбинском, уже создаются такие значимые проекты двустороннего сотрудничества, как Центр финансовых расчетов с Россией, Центр энергетического сотрудничества, Центр биржевой торговли, Индустриальный парк.

https://ria.ru/20221205/gruzy-1836362346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, харбин