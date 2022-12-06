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Дипмиссия: КНР заинтересована в привлечении бизнеса из России в Хэйлунцзян
Дипмиссия: КНР заинтересована в привлечении бизнеса из России в Хэйлунцзян - РИА Новости, 06.12.2022
Дипмиссия: КНР заинтересована в привлечении бизнеса из России в Хэйлунцзян
Власти КНР проявляют заинтересованность в привлечении российского бизнеса в граничащую с РФ северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, сообщает во вторник РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:30
2022-12-06T11:30
2022-12-06T11:30
россия-китай: главное
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китай
харбин
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ПЕКИН, 6 дек – РИА Новости. Власти КНР проявляют заинтересованность в привлечении российского бизнеса в граничащую с РФ северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в городе Харбин."Китайские власти проявляют заинтересованность в привлечении российского бизнеса в провинцию Хэйлунцзян", - говорится в сообщении в официальном telegram-канале дипмиссии.Отмечается, что представителей генконсульства России в Харбине пригласили на тематическую презентацию Экспериментальной зоны свободной торговли (ЭЗСТ)."В ходе мероприятия российским дипломатам рассказали о текущем состоянии дел и перспективах развития ЭЗСТ, условиях предпринимательской деятельности на ее территории. Особое внимание уделялось налаживанию торговой и финансовой логистики, развитию высокотехнологичных производств, переработке древесины и сельскохозяйственного сырья, выпуску лекарств традиционной китайской медицины", - добавили в генконсульстве.Решение о создании Экспериментальной зоны свободной торговли в Хэйлунцзяне было одобрено Госсоветом КНР в августе 2019 года. Она состоит из трех кластеров, расположенных в городах Харбин, Хэйхэ и Суйфэньхэ, основная ориентация – сотрудничество с Россией. В наиболее крупном из них – Харбинском, уже создаются такие значимые проекты двустороннего сотрудничества, как Центр финансовых расчетов с Россией, Центр энергетического сотрудничества, Центр биржевой торговли, Индустриальный парк.
https://ria.ru/20221205/gruzy-1836362346.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, китай, харбин
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Харбин
ПЕКИН, 6 дек – РИА Новости. Власти КНР проявляют заинтересованность в привлечении российского бизнеса в граничащую с РФ северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в городе Харбин.
"Китайские власти проявляют заинтересованность в привлечении российского бизнеса в провинцию Хэйлунцзян", - говорится в сообщении в официальном telegram-канале дипмиссии.
Отмечается, что представителей генконсульства России в Харбине пригласили на тематическую презентацию Экспериментальной зоны свободной торговли (ЭЗСТ).
"В ходе мероприятия российским дипломатам рассказали о текущем состоянии дел и перспективах развития ЭЗСТ, условиях предпринимательской деятельности на ее территории. Особое внимание уделялось налаживанию торговой и финансовой логистики, развитию высокотехнологичных производств, переработке древесины и сельскохозяйственного сырья, выпуску лекарств традиционной китайской медицины", - добавили в генконсульстве.
Решение о создании Экспериментальной зоны свободной торговли в Хэйлунцзяне было одобрено Госсоветом КНР в августе 2019 года. Она состоит из трех кластеров, расположенных в городах Харбин, Хэйхэ и Суйфэньхэ, основная ориентация – сотрудничество с Россией. В наиболее крупном из них – Харбинском, уже создаются такие значимые проекты двустороннего сотрудничества, как Центр финансовых расчетов с Россией, Центр энергетического сотрудничества, Центр биржевой торговли, Индустриальный парк.
"Хэйлунцзян занимает лидирующие позиции в КНР по сотрудничеству с российскими регионами, чему способствуют выгодное географическое положение провинции и наличие разветвленной трансграничной инфраструктуры с нашей страной", - подчеркнули в генконсульстве.