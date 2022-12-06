https://ria.ru/20221206/bezopasnost-1836698523.html

Читатели Le Figaro потребовали предоставить России гарантии безопасности

Читатели Le Figaro потребовали предоставить России гарантии безопасности - РИА Новости, 06.12.2022

Читатели Le Figaro потребовали предоставить России гарантии безопасности

Читатели газеты Le Figaro потребовали ускорить процесс предоставления России гарантий безопасности после того, как президент Франции Эммануэль Макрон призвал... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:36

2022-12-06T15:36

2022-12-06T15:55

эммануэль макрон

россия

европа

украина

нато

евросоюз

политика

владимир путин

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro потребовали ускорить процесс предоставления России гарантий безопасности после того, как президент Франции Эммануэль Макрон призвал журналистов не разводить полемику по этому вопросу.В минувшую субботу французский лидер заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для Москвы. Высказывание Макрона вызвало негативную реакцию в Киеве и Варшаве."Горбачев (первый президент СССР. — Прим. ред.) совершил большую ошибку, не ратифицировав обещание НАТО в 1990 году не расширяться на Восток в официальный договор. Но никогда не поздно договориться. Давайте возобновим этот диалог, но на это раз без обмана. Сделаем это, даже если это вызовет недовольство тех, кому выгодна война", — согласился другой комментатор."США плевать на Европу, они хотят извлечь выгоду из войн на нашем континенте. Сегодня во главе ЕС стоят люди, которые пытаются разграбить замороженные российские активы, чтобы продолжить финансирование этого безумия", — констатировал третий читатель."Макрон запоздал со своими заявлениями лет так на восемь. Именно тогда России нужно было давать гарантии безопасности, обеспечивающие выполнение Минских соглашений и безопасность населения Донбасса", — подметил четвертый комментатор."Россия никогда не будет чувствовать себя в безопасности с НАТО у порога. Пора бы это понять. Решите этот вопрос — решите большую часть проблем в сфере безопасности", — подытожили пользователи.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.

https://ria.ru/20221206/ukraina-1836640423.html

https://ria.ru/20221206/evropa-1836605956.html

россия

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эммануэль макрон, россия, европа, украина, нато, евросоюз, политика, владимир путин