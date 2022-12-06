https://ria.ru/20221206/bezopasnost-1836606591.html
Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение внутренней безопасности
Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение внутренней безопасности - РИА Новости, 06.12.2022
Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение внутренней безопасности
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:02
2022-12-06T12:02
2022-12-06T12:06
владимир путин
безопасность
совет безопасности рф
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности."В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства", - сказал он.
https://ria.ru/20221205/putin-1836383894.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, совет безопасности рф, россия
Владимир Путин, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия
12:02 06.12.2022 (обновлено: 12:06 06.12.2022)
Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение внутренней безопасности
Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить обеспечение внутренней безопасности