https://ria.ru/20221206/bezopasnost-1836606591.html

Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение внутренней безопасности

Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение внутренней безопасности - РИА Новости, 06.12.2022

Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение внутренней безопасности

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:02

2022-12-06T12:02

2022-12-06T12:06

владимир путин

безопасность

совет безопасности рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_0:354:2968:2024_1920x0_80_0_0_ab1a50e723a1601d3ed5606669440a41.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности."В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства", - сказал он.

https://ria.ru/20221205/putin-1836383894.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, совет безопасности рф, россия