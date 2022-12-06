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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 06.12.2022
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
Желтый уровень террористической опасности продлили до 21 декабря в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:26
2022-12-06T17:26
2022-12-06T17:26
вячеслав гладков
белгородская область
украина
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РЯЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности продлили до 21 декабря в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."До 21 декабря на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Режим действует на всей территории Белгородской области, регулярно подвергающейся обстрелам со стороны Украины, с 11 апреля. Как пояснял тогда Гладков, этот режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям региона рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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вячеслав гладков, белгородская область, украина
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности до 21 декабря